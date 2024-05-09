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社會 社會焦點 保障人權

BMW「騎上分隔島」撞爛車頭！20多歲男見女伴受困　急衝下車救人

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市八堵路八堵隧道前方一處彎道，9日上午10時許發生自撞車禍！一輛黑色BMW高速撞上分隔島，當場撞倒交通號誌牌，整台車車頭全毀。警消獲報到場，將車內一男一女送醫。初步了解，年約20多歲的陳姓男駕駛自稱「陽光刺眼」才會釀禍。

▲基隆市八堵隧道前彎道發生自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同

▲基隆市八堵隧道前彎道發生自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局第三分局八堵分駐所於9日上午10時許接獲民眾報案，八堵隧道口有交通事故，隨即派員到場處理。據了解，年約20多歲的陳姓駕駛自稱，因為陽光刺眼，導致他操作不慎自撞路旁標誌。

▲基隆市八堵隧道前彎道發生自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事件發生當下，坐在副駕駛座上的女性友人一度受困，陳男自行將她救出，該名女子倒在人行道上等待救援，所幸人僅受有胸口擦傷的傷勢，經送醫過後，2人均無生命危險。

一旁目擊婦人則表示，事發當時她正在對面等公車，突然「碰的好大一聲！」，轉頭就看到一輛黑色BMW撞上分隔島卡住動彈不得，車頭都凹了進去，而男駕駛看起來沒事，趕快衝下車將受困的女子救出，並打電話求救。

▲基隆市八堵隧道前彎道發生自撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方針對陳男進行酒測，酒精濃度為0，而肇事車輛已經由陳男的父親聯繫拖吊車拖走，詳細肇事原因及發生經過，仍有待進一步調查釐清，至於遭撞倒的交通標誌牌，則將由市政府交通處追究賠償。

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