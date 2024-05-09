BOT案首發招商成功！中市府攜統一集團太子建設打造太子置地廣場

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台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉(BOT)案於今(9)日正式簽約，由台中市經濟發展局長張峯源代表市府簽約，統一企業集團太子建設更展現投資台中誠意，由民間機構太子大里杙實業股份有限公司董事長林宏俊及統一企業協理張國光等團隊人員共同與會，雙方於熱烈氣氛中，圓滿順利完成儀式，共同見證大里市七市場用地未來全新樣貌。

經發局表示，大里區人口已成長突破20萬人，躍升為台中市人口第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，市議員林碧秀、江和樹、林德宇、李天生、張芬郁、蘇柏興及在地里長提出建議並積極匯聚地方民意，最終促成由經發局主政大里市七合併開發廣二用地。

經發局指出，此案位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。經發局依促參法相關規定積極招商、成功引資，開啟市府與民間投資人公私協力契機，成功招商市場用地興建營運移轉案。

經發局說明，民間機構太子大里杙實業股份有限公司董事長林宏俊表示，為了投資本案，他親自造訪現場多次，了解地方民眾需求，專案公司引用大里地區古地名「大里杙」，代表了融入在地，並期盼營運後成為大里新地標；在地新里里里長何世琦亦表示，大里地區昔日相當繁華，清朝時期除廣為熟知的一府(台南)、二鹿(鹿港)、三艋舺(萬華)之後，還有四竹塹(新竹)、五諸羅(嘉義)、六大里杙(大里)，可見大里在中部地區的代表性。

經發局補充，此案特許期50年，統一企業集團太子建設著眼大里區發展可期，藉由太子實業公司穩健營造及建築實力投資以「大里之森」為商場建築設計理念，興建地下三層至地上五層「太子置地廣場-大里館」，預計投資金額5.62億元以上。

此外，也將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等；廣二用地依「台中美樂地計畫」的人本無障礙環境為設計主軸，打造共融遊戲場(遊具及攀爬設施)，除滿足地方民眾一次性消費，更因應人口密集及消費所需停車格位，規劃地下停車場，紓解停車需求。

經發局表示，此投資案亦為市府財政創造收益，特許期50年，市府可收取土地租金約5,270萬元，房屋稅、營業稅及營所稅約3.06億元；權利金含開發權利金200萬元、定額權利金2,000萬元及營運權利金約3.06億元，統一更承諾提供台中市民200個以上就業機會，為企業投資台中創造新典範。另有不定期舉辦校園徵才、小農及青年文創市集與環保市集等在地化公益活動，帶動台中市整體經濟發展，為大里區帶來嶄新的經營型態。

經發局說明，未來將持續執行台中市公有市場用地BOT促參案，盼透過民間資金投入公共建設，藉由民間機構經營創意與效率，活絡在地經濟並增加就業機會，此案簽約後由民間機構依序辦理規劃設計及建照執照申請等程序，預計2028年12月完工營運，期待成為地方亮點，實踐「富市台中、新好生活」理念。

今日簽約儀式，除經發局長張峯源，包括議員張芬郁、財政局專委黃欣樺、大里區公所課長黃源龍、大里區新里里里長何世琦、永隆里里長黃秀玲親自出席，市議員林德宇亦派代表共同見證。