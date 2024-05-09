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新北消防粉專「發爾麵」有假的！招收夏令營要收費…將蒐證提告

▲▼網路出現假的網頁，新北市消防局呼籲民眾不要上當，真正的新北消防局粉絲專頁有近20萬粉絲，假網頁企圖詐騙民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網路出現假的網頁，新北市消防局呼籲民眾不要上當 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」，日前有民眾發現通訊軟體LINE出現「小小發爾麵報名」的帳號廣告連結，藉以招攬兒童夏令營活動、詐騙報名費的情況，向粉絲專頁小編求證，新北消防局表示，真正的粉絲專頁有近20萬的粉絲追蹤，夏令營報名是免費的，希望民眾不要受騙上當，將收集資料後向警政機關提告。

據了解，新北市消防局臉書臉絲專頁擁有近20萬的粉絲追蹤，每年7、8月也都會舉辦兒童夏令營活動，宣導內容活潑創意十足，且全部免費，因此屢屢活動一開跑網路報名塞爆秒殺！不肖人士因此盜用新北消防發爾麵FB粉專高人氣的圖檔影片，並非法於網路上假借名義招攬兒童夏令營活動，藉以詐騙吸引民眾報名獲取非法利益。

▼真正的新北消防局粉絲專頁有近20萬粉絲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼網路出現假的網頁，新北市消防局呼籲民眾不要上當，真正的新北消防局粉絲專頁有近20萬粉絲，假網頁企圖詐騙民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防局已蒐集不肖人士盜圖相關證據，並研議提告違反著作權法第88條-因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任及著作權法第91條第1項-擅自以散布權之侵害及散布盜版品之刑責，著作權法第92條-擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者。

消防局李清安局長表示，2024年兒童夏令營活動將在5月15日上午在10時30分新北市政府市府3樓的逗點實驗室舉辦記者會後開放報名，共有14梯次2800名額，而且全部免費，最新資訊歡迎追蹤新北消防發爾麵FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/NTPC119)，提醒民眾不要被不肖人士詐騙。

▼假網頁企圖詐騙民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼網路出現假的網頁，新北市消防局呼籲民眾不要上當，真正的新北消防局粉絲專頁有近20萬粉絲，假網頁企圖詐騙民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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