幕後／鴿派轉向、綠營整軍　明國會表決大戰衝突升高「僅1人有解」

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案挑燈夜戰到晚上12點才休息，期間更多次上演全武行，朝野多位立委掛彩，藍營不滿綠杯葛議事；綠營不滿藍改舉手投票更多次票數錯誤、再修正動議成「最高機密」甚至選擇性宣讀；最終在立法院長韓國瑜裁示國會改革法案明（21日）續審，兩邊才暫時偃息旗鼓，但雙方經17日一戰後撕裂更深，綠營內部情緒高漲，場外抗爭團體同樣已醞釀集結，若雙方主事者都未釋出善意，可預期明日衝突勢必更激化。

藍綠從17日上午7點前就一路扭打，直到傍晚階段，議程進到討論事項後衝突最烈，多位綠委通過人海戰術一度搶佔主席台，被藍委從高處一把摔下，沈伯洋更是頭部著地，最為嚴重，立刻送醫；藍營擺出鐵桶陣保護立法院長韓國瑜，讓韓能持續宣讀提案內容，更為了避免回位置按表決器投票時，會失去主席台位置、也不願輪流折返跑投票，藍營要求韓改採不記名的舉手投票，但因議場混亂，多次發生在場人數與票數對不上、舉錯案的情況，被綠營痛斥做票。

而綠營雖祭出臨時動議海及登記發言人數海戰術，意圖透過冗長議事程序杯葛，但藍白陣營不斷提案停止討論，為加速議程，也要求選擇性宣讀，但由於藍白再修正動議直到最後才喬出，民眾黨團總召黃國昌還稱這是「最高機密」，表決前一刻才送到議場立委桌上，完全沒有時間討論讓綠營大為光火，甚至部分在野黨立委也搞不清楚修法內容，一度搞錯條文宣讀順序。

藍白強押表決，原本讓綠營一路挫敗，但晚間又發生轉機，青年團體、學生在立法院外群聚抗議，要求「停止表決、實質審查」，短短時間聚集的大批人潮讓議場內綠委士氣大振，藍白則是繃緊神經，國民黨團總召傅崐萁更致電要求加派警力。隨著警力增加，場外青年卻越夜越熱鬧，根據現場警方統計，接近晚上11點時，已經聚集約2千抗議群眾，最終，韓國瑜晚間12點宣布21日續審；此時場外傳來一陣歡呼，也有不少綠委赴立院門口，爬上鐵門和現場學生互相打氣。

週二續審狀況會如何？擔任過立法院副院長的綠委蔡其昌受訪時坦言，還不清楚黨團策略，但難道未來立法院4年要一路衝突下去嗎？所以才呼籲韓國瑜院長、江啟臣副院長應該有這樣的高度，化解朝野間嚴重對立跟衝突，希望他們有這樣的智慧討論跟化解這樣的衝突，韓國瑜可以利用今天再好好思考，當院長可以做什麼，這是給他的一些建議。

然而，對於朝野衝突，綠營態度又如何？綠委王世堅院會衝突前受訪時曾坦言，還是會呼籲執政黨要調整作法，三大原則：第一、當家不鬧事，在野黨主動挑釁，執政黨要雍容大度接受批評；第二、抓大放小，把國家未來4年大政方針，比方說五缺、國防佈建等謀取共識。

王說明，所謂放小的部分，對於各部會及局處有錯誤或是預算上刪減，就讓113位立委不分黨派一起監督；第三、傾聽民意，民意最直接，且隨時會變化，施政作為最直接影響就是百姓生活。

也有綠委對這樣的觀點不以為然，並直接點出，顯然在野黨已經完全放棄執政的機會了，擺爛擺到最爛，既然打從心底不認為朝野會輪替，「他們又怎麼會考量權力分立的問題？」

該綠委直言，從準總統賴清德的發言、游錫堃院長選戰時的態度以及部分法案的合作上，綠營並非沒有釋出過善意，但從頭到尾在野黨領袖考慮的似乎都是「反綠優先」，又何必熱臉去貼冷屁股，不如就堅持只待「起義來歸」的策略，持續提出好的政策跟論述，以民意為依歸，誰能有底氣反對？

綠營評估，21日可預見衝突一定更激化，國民黨的戰術就是不念條文、舉手表決、強硬對抗，讓支持者不知道是什麼條文，還可以強化堅守議場、攻佔主席台的綠營野蠻形象。據了解，在經過17日院會衝突、仍看不見朝野合作曙光的情況下，不少原本持友善態度的「鴿派」委員也有了火氣，轉向支持堅壁清野的戰術。且場外大批支持者給了他們一劑強心針。綠委鍾佳濱就表示，一群躲在議場不敢向歷史負責的人，看到群眾就倉皇結束過水式表決，民主已經看到希望。

至於是否憂心若未來繼續衝突，恐形成「令不出總統府」情況發生？部分綠委並不憂心，他們認為520後會是另一光景，520前政治性高的議題更多目的是為聲量；並舉例，在民生法案部分，綠營跟個別民眾黨立委在特定議題及委員會上都有合作，黃珊珊與新系立委郭國文、鍾佳濱共同召開記者會；綠營和陳昭姿在再生醫療法、代理孕母議題的態度；吳春城與綠委王正旭共提案放寬65歲強制退休限制等，都是很好的合作，「且若令不出總統府，要擔負責任的是國會當家。」

院會攻防後，綠營支持者情緒已經被拉到最高，如同炸藥般一觸即發，有在野黨立委私下坦言，若考慮到重返執政可能性，適當釋出善意未嘗不可，否則激烈攻防即便成功羞辱了民進黨、藍營支持者舒了口惡氣，一般民眾又有誰在乎？議事運作鬆弛有度，既合作又競爭，才能贏回中間選民。