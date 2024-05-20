澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

▲澳洲男子肖雷體內被驗出老鼠藥成分，一度命危。（鏡新聞提供）



圖文／鏡週刊

去年1名來台求學的24歲澳洲男子肖雷休克送醫，結果驗出體內有老鼠藥成分，家屬一度質疑台灣小吃被汙染，引發軒然大波，當時警方懷疑跟他同居的楊姓女子蓄意下毒，並在楊家發現多瓶老鼠藥，今年初將她依重傷害罪移送法辦。沒想到案件還在偵查中，最近又有英國男子來台尋找失聯胞兄大衛，檢警深入調查發現，大衛竟是楊女的丈夫，1年多前離奇死亡，送醫時症狀與肖雷類似，不排除楊女下毒，近日將約談她到案，釐清真相。

上月1名英國籍男子來台灣請求警方協尋他的哥哥大衛（化名，40多歲），他說，哥哥10多年前與一名台灣女子結婚，前年底2人回台居住，但哥哥已失聯1年多，知情人士Ａ先生說，英國男子向警方說明時，有名刑警剛好聽見murder（謀殺）的英文單字，上前關心，英國男則告知，失聯狀況讓家人覺得不安，也做了最壞打算。

▲大衛10多年前與楊姓女子在英國結婚，前年回台定居後失聯。（東方IC）

英國男用羅馬拼音拼出台灣大嫂的姓名YJP，讓刑警調查，透過檢索，這名大嫂赫然是去年4月涉嫌用老鼠藥對24歲澳洲交換學生肖雷下毒的楊姓女被告！刑警隨即聯繫承辦肖雷中毒案的檢察官，檢察官翻閱資料發現，楊女接受調查時自稱因喪夫心情不好，想用老鼠藥輕生，沒想到摻有老鼠藥的飲料被肖雷誤食。

為取信檢方，楊提供丈夫的姓名及死亡日期，交叉比對後，證實她的丈夫大衛早在去年1月就已過世，檢警認為，2名與楊女相關的外國人一死一重傷，且2案相隔不到3個月，隨即著手調查大衛死因。

▲一名英國男子來台報警協尋失聯的哥哥大衛，最後發現哥哥死於非命。

檢警調查，台、英2地都查無大衛死亡紀錄，亦即楊女沒將死訊告訴大衛家屬，也未依規定向英國政府通報；更詭異的是，大衛去年1月送醫救治無效死亡，收治醫師事後告訴檢警，大衛送醫時出現與肖雷類似的症狀，懷疑也是老鼠藥中毒，但承辦員警疑似便宜行事，沒有刑事相驗就把遺體發還給楊女，楊隨即將遺體火化。

檢警重啟調查，發現大衛死後沒多久，楊女就與肖雷同居，另名知情人士B先生則說，楊女之前為了肖雷中毒案出庭，被目擊開庭前後舉止表現不合理，檢警懷疑楊跟大衛的死脫不了關係，日前搜索楊女住處，起獲大衛的骨灰與多張信用卡，後要拘提楊到案說明時，才得知她住院醫治，不排除她裝病脫罪。

▲楊姓女子（左）涉嫌對澳洲男友下毒，被警方依重傷害罪嫌送辦。（翻攝三立新聞）

回顧老鼠藥中毒案，就讀淡江大學的24歲澳洲交換學生肖雷，去年4月住進加護病房，醫院查出他是老鼠藥中毒，他的父母赴台，肖雷的楊姓同居女友告知因吃小吃中毒，肖雷父母在澳洲募款醫療專機資金，消息才在台灣曝光，事後肖雷返澳治療。

▲警方偵辦澳洲男子中毒案時，曾在楊女家中發現多瓶老鼠藥。圖為示意畫面。（鏡新聞提供）

檢警查出，與肖雷同居的楊女曾在網路搜尋「老鼠藥毒性」等關鍵字，而楊面對偵訊說詞反覆，檢警事後搜索，在她家中發現老鼠藥空瓶，她還買了飛英國的單程機票，隨即將她限制出境，今年2月依重傷害罪送辦。

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