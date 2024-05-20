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夏筠婷遭AI換臉還被酸！勾惡聲援揭「暗網代碼」：比創意私房可怕

▲勾起發布影片評論夏筠婷事件。（圖／翻攝自勾惡YT、夏筠婷IG）

▲勾起發布影片評論夏筠婷事件。（圖／翻攝自勾惡YT、夏筠婷IG）

記者閔文昱／綜合報導

爆乳網紅、「HBD」創辦人夏筠婷，傳出遭AI變臉成不雅影片外流，她對此已經請律師蒐證提告，不過事件並未因此平息，有部分網友質疑AI換臉的說法，並不斷揶揄騷擾，讓她的IG帳號被迫轉為不公開。對此，網紅勾惡也批評這類網路亂象，並揭露有的網友在論壇中貼出神秘代碼，內容竟是有大量非法偷拍影片的網站，讓他驚呼「比創意私房更可怕」。

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（下稱勾惡）18日在YouTube發布影片，批評這起事件的網路亂象。他表示有網友在論壇內發文互相要求不雅影片，甚至有人附上神秘代碼，進去後發現竟是非法情色網站，內含大量非法偷拍影片，且架構完善，甚至創意私房被刪除的影片在這個網站中都找得到備份，讓他非常吃驚。

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▲勾惡指出，有非法情色網站「比創意私房更可怕」。（圖／翻攝自勾惡YT）

▲勾惡指出，有非法情色網站「比創意私房更可怕」。（圖／翻攝自勾惡YT）

勾惡團隊進一步深入調查，發現這個網站的影片購買方式更簡單，受害者包括許多一線女星和網紅，影片標題赤裸裸地打上「台灣自拍外流」、「某校學生外流」、「情侶自拍」等，甚至公布受害者的IG，讓他看了都不忍直呼「比創意私房更可怕。」

另外，有網友質疑夏筠婷外流影片不是AI合成的，甚至留言揶揄「講一個笑話，知名網紅夏X說外流影片是AI合成的，我怎麼不知道AI可以合成項鍊的部分」，引發大量網友迴響。對此，勾惡則反駁，現在的AI影片都是超級擬真，很難分辨真假，且不論影片真偽，夏筠婷都是受害者。

勾惡表示，有許多女生和網美也轉發類似貼文，讓他不禁感嘆社會風氣變得越來越嗜血、沒有底線，除了希望司法能重視這樣的社會亂源，也呼籲網友要尊重他人，不要以此類方式傷害無辜。

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