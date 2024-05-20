在野多數「充滿對抗意識」　許信良：賴清德應走出總統府尋求共識

▲民進黨前主席許信良接受專訪，圖為許信良今日前往府前觀禮。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）上午正式就職總統，民進黨前主席許信良近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，賴清德將面臨在國會佔據多數席次、充滿對抗意識的在野黨，國內政治情勢非常嚴峻，他應該走出總統府，盡一切努力尋求跨黨共識，包括尋求民眾黨合作的可能性，努力在國會形成「多數」。

賴清德今天就職演說觸及國際與兩岸議題，外界解讀他將延續前總統蔡英文「穩健」路線。許信良建議，台灣相對於中國大陸是小國、弱國，未來賴清德面向國際的論述，必須「跟世界站在一起」，不要以自己的論述為論述，而是要以世界的論述為論述，舉例來說，不要否定美國的「一中政策」，另對兩岸議題，倘若有機會打破僵局，「我們不要放棄啦」。

至於內政議題，如今「朝小野大」的國會將為賴清德帶來嚴峻考驗，就在他正式就職前3天，國會才發生激烈肢體衝突，導致6名立委送醫。許信良回顧，對比2000年前總統陳水扁執政期間，當時的國會簡直跟地方議會沒兩樣，佔多數的國親兩黨還不習慣「對抗政府」，因此仍可透過行政權與之協調，扁政府也處理得很好，然而如今情勢「絕對不一樣」，賴政府將面對充滿對抗意識的多數在野黨，國內政治情勢非常嚴峻。

「你（賴政府）絕對不能不尊重他（國會）」，許信良說，賴清德應該走出總統府，以執政黨的身份，尋求國內共識。他說，總統本來就是全民總統，賴清德應該盡一切努力尋求共識，在兩岸議題、憲政相關問題上尋求跨黨共識，包括嘗試與民眾黨主席柯文哲合作，努力在國會形成「多數」，這是必須要解決的問題。

此外，許信良指出，蔡英文8年任內為台灣社會帶來多項貢獻，但現階段台灣仍面臨急迫的用電、用水問題，新政府是否能進一步完備水利建設，例如興建更有效率的儲水設施，或者「北水南送」解決南部地區旱象，都是可以關注的面向；面對能源議題，新政府也必須嚴肅面對：核能發電進步不斷進步，不能只被綁在「非核」的意識形態上，限制住自己。

最後，許信良說明，目前台灣也面臨全球化帶來的嚴重貧富不均，相對歐美等先進國家，社會福利支出佔國內生產毛額（GDP）比率通常超過20％，但目前我國社會福利支出佔GDP比例不到14％，遠低於許多經濟條件比台灣差的國家。他期許新政府可面對少子化、青年低薪、就學所學不符合產業需求等困境，擴大社會福利支出，縮減貧富差距。