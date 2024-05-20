單身5年嘆緣份難　妹子曝條件「要180cm」！網見2點：是妳太挑

▲原PO感嘆找對象好難。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個人的擇偶條件不同，有些人重視外表，也有些人在意內在性格，一名女網友列出擇偶條件，身高180公分、有工作養得起自己、每年出國玩個幾次等等，但不管是朋友介紹，或是自己主動去認識人，都沒有遇到心儀的對象，單身已經快5年了，貼文遭網友搖頭「繼續單身下一個5年也不意外」。

女網友在Dcard發文，「單身好久了，朋友都說我好挑」，今年28歲的她列出自身條件，身高155公分、體重45公分、嬌小可愛型；理想中另一半的條件則是，180公分、不要太瘦、上半身要有厚度、外表順眼、有工作且養得起自己、每年可以出國玩個幾次，最多可以大她7歲。

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個性方面，原PO指出，體貼、細心、包容，且希望對方是一個善於表達，有分享慾的人，因為這對她來說，是安全感的來源，「我可以很獨立，但也希望對方是會疼我的人」；不過單身近5年了，雖然朋友會不時介紹新朋友，她也主動出去認識人，但都還沒有遇到喜歡的人，「緣分怎麼這麼難啊！」

貼文曝光，網友認為原PO太挑，「180感覺能篩選掉一大堆」、「我都有，但我只收160以上」、「我179，住台北市真蛋黃區，有兩家公司，妳有什麼？」「太挑，155要求180，達到這個標準的本來就很少，再加後面的條件就更低了」、「什麼工作可以一年休假出國好幾次？」「一年可以出國個幾次的財力應該是不只『有工作有收入』這麼簡單」。

許多網友搖頭，光是身高就篩掉一堆人，「不懂為啥很多矮的女生都挑180，我168的要怎麼辦…現在標準直接變成比我高就好了」、「妳一個155，然後要求180還要順眼，又附帶一堆條件，妳再單身個15年我都不意外，有沒有先照照鏡子」、「台灣女生平均160男生平均172，妳比平均低一個標準差，卻想挑比平均高兩個標準差的，不是挑是什麼，祝妳繼續挑，挑到天荒地老」、「155就乖乖挑170就好，硬挑180就刷掉一半以上了」、「看到身高條件就知道太挑」。