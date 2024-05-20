外送員接單「點開備註欄」傻眼了！他騎1小時才送到　網一看好毛

▲原PO前後花了近1小時才完成任務。（圖／原PO授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

點外送時，必須在平台輸入地址，但是就有一名外送員發文透露，有個客人訂外送時，「實際」要他送達的地址根本已經超出服務範圍，他接了單以後，才得知對方將「實際送餐地點」寫在備註欄，導致他花了近1小時才完成任務。貼文曝光後，引發討論。

該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文直呼，「這單應該是我2018（年）從台中搬回台北，踏入外送之後遇到最難找的一單！」他昨日接到一個「已經超出外送範圍」的單，客人竟然將實際送餐的地點寫在備註欄。

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原PO透露，他前後花了將近1小時才找到客人指定的地點，而讓他更傻眼的是，對方甚至傳訊息請他幫忙買飲料，讓他忍不住將該名客人列入黑名單。他也無奈表示，真的不是所有外送員都騎越野車、攜帶頭燈。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「不仔細看內文，只看圖的話，我還以為是要去鬼屋冒險，這個路也太讓人毛毛的了」、「能住在這種地方很厲害，能找到更厲害」、「這找得到？也很厲害」、「太強了，佩服這位外送員」、「最討厭這種鑽漏洞偷雞摸狗的客人」。

原PO也向記者強調，有些客人家有老小、無法出門，他也很願意服務，但是「我們也是賺辛苦錢」，其實他們不該寵壞客人，應該照定位點請客人自行取餐，「這單從取餐上山到下山花了快1小時，賺60元」。

本文經原PO授權引用