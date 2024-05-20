五專優先免試入學今起報名！1.3萬名額前3年免學費

▲北科大是技職體系學生心目中的理想學校。（圖／北科大提供）

文／中央社

113學年五專招生管道分為五專優先免試入學及五專聯合免試入學，總計提供約1.3萬個名額，前3年免學費，招生簡章即日起開放下載或購買。

技專校院招生委員會聯合會今（20）天發布新聞稿指出，113學年五專招生管道分為五專優先免試入學及五專聯合免試入學，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。

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五專優先免試入學及五專聯合免試入學總計41校、184科（組）參與招生，提供1萬3830個名額（不含外加），招生簡章今天起發售，學生可至各五專免試入學招生委員會網站下載或至各五專學校購買，每本新台幣50元。

技專校院招生委員會聯合會表示，五專優先免試入學為全國1區，國中應屆畢業生以學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者採個別網路報名，五專優先免試管道以免試生的志願序、多元學習表現、技藝優良、弱勢身分、均衡學習、國中教育會考、寫作測驗等7個項目，作為超額比序總積分採計項目。

五專聯合免試入學由北、中、南等3個招生委員會辦理，免試生可向各區的五專聯合免試入學招生委員會報名，五專聯合免試入學以免試生的多元學習表現、技藝優良、弱勢身分、均衡學習、適性輔導、國中教育會考、其他（招生學校自訂）等7個項目作為超額比序總積分採計項目。

技專校院招生委員會聯合會提到，五專是培育中級技術人才的重要管道之一，課程強調理論與實務並重，並安排大學師資授課，除一般理論課程，也著重實務實習與專題製作，同時鼓勵考取證照，培養一技之長；五專前3年免學費，由教育部補助，五專畢業後可立即就業，也可報考相關領域的二技。

113學年五專招生管道分為五專優先免試入學及五專聯合免試入學，總計提供約1.3萬個名額，前3年免學費，招生簡章即日起開放下載或購買。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年五專招生管道分為五專優先免試入學及五專聯合免試入學，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。

五專優先免試入學及五專聯合免試入學總計41校、184科（組）參與招生，提供1萬3830個名額（不含外加），招生簡章今天起發售，學生可至各五專免試入學招生委員會網站下載或至各五專學校購買，每本新台幣50元。

技專校院招生委員會聯合會表示，五專優先免試入學為全國1區，國中應屆畢業生以學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者採個別網路報名，五專優先免試管道以免試生的志願序、多元學習表現、技藝優良、弱勢身分、均衡學習、國中教育會考、寫作測驗等7個項目，作為超額比序總積分採計項目。

五專聯合免試入學由北、中、南等3個招生委員會辦理，免試生可向各區的五專聯合免試入學招生委員會報名，五專聯合免試入學以免試生的多元學習表現、技藝優良、弱勢身分、均衡學習、適性輔導、國中教育會考、其他（招生學校自訂）等7個項目作為超額比序總積分採計項目。

技專校院招生委員會聯合會提到，五專是培育中級技術人才的重要管道之一，課程強調理論與實務並重，並安排大學師資授課，除一般理論課程，也著重實務實習與專題製作，同時鼓勵考取證照，培養一技之長；五專前3年免學費，由教育部補助，五專畢業後可立即就業，也可報考相關領域的二技。