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大潤發涼感寢具、降溫神物下殺！「滿1500送150元」省錢必衝

▲▼大潤發量販店。（圖／記者湯興漢攝）

▲大潤發推出「涼夏對策」，超過百件涼感寢具、降溫好物祭出特惠價。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

夏季到來，想要又涼又省電的妙招之一，就是將寢具換季！大潤發推出「涼夏對策」，即日起至5/23超過百件涼感寢具、降溫好物祭出特惠價，單筆消費滿1500元，再送150元現金抵用券；電器也有「滿5000元現折500元」，想對抗炎夏又想省錢，可把握機會手刀衝。

大潤發推出涼感新品，夏季寢具幫消費者有感降，首推新品「Park Avenue 涼感紗冰絲床蓆-雙人」主打3D復合透氣層，吸濕、透氣、不悶熱，「涼感纖維」更帶來舒適體感，原價1499元，特價1299元。

而喜歡蓋著被子，又害怕悶熱感，推薦新品「SR冰絲急凍涼被」，極致輕柔膚觸，純100%涼感尼龍，速涼超有感，滑棉內裡柔軟超「谷溜」，加上立體滾邊高質感設計，不平凡的用料+親民的價格，原價1099元，特價999元。

▼新品「SR冰絲急凍涼被」，速涼超有感，滑棉內裡柔軟超「谷溜」。（圖／業者提供）

▲▼大潤發涼感寢具下殺。（圖／業者提供）

枕頭方面，推薦「Victoria TPE涼感動態分壓舒柔枕」，3D蜂巢網格設計，讓空氣對流透氣不悶熱，剛剛好的枕芯高度讓頸椎無負擔，TPE超彈材質不易變形塌陷，帶來零壓好眠，原價799元，特價699元。除此之外，衣服降溫也超有感，大潤發精選多款涼夏服飾，陪消費著一起度過炎熱夏季。

除了涼感寢具外，同步使用冷氣搭配循環扇，更能有效降低溫度！檔期推薦「東元變頻精品型1對1冷暖空調2.9KW」，超越1級效能節能又省電，R32環保冷媒共創綠色永續，原價25,990元，促銷優惠23,490元。「豪尚DC直流變頻內旋式循環扇」日本DC無刷直流馬達省電又靜音，360度帶動全室循環，原價3,290元，促銷優惠2,588元。還有多種夏季節能電器，都有特惠價。

根據大潤發過往內部統計，夏季寢具銷售前三名分別為「涼感被」、「涼蓆」、「涼夏坐墊」，其中涼感被更是銷售破千組，搭配上冷氣、電扇的使用就能更有感降溫。目前對比同期，涼感寢具銷售已成長45%，顯示出民眾需求增加，預計可望帶動寢具業績成長一成以上，電器整體預計目標可成長10%，上看19億的業績。

▲美廉社報稅季推出「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

此外為了消暑、報稅季省錢大作戰，美廉社即日起至6/11也推出多項民生品「買1送1商品，第2件5折」，包括新品「伯朗咖啡嚐家濾掛咖啡（8入）」單盒149元（市價229元/盒），買1送1，相當於平均1件只要74.5元，一杯咖啡不到10元，相當划算。

「第2件5折」則有大人小孩都愛的冰品，雙葉冰棒4入，四種口味任選，單盒73元，第2件5折平均一件55元，等於一件只要14元。林鳳營特濃重乳優格130g（草莓），單瓶32元，第2件5折，平均一件24元，折扣超有感。

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