黨團協商設「倒數鐘」！韓國瑜拋3點建議喊憂心　遭柯建銘狂打斷

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（9日）下午召集朝野協商，研商國民黨團總召傅崐萁所提兆元預算「花東交通三法」，最快將於周五院會闖關。會議一開始，韓國瑜首先提出，由於連續幾次朝野協商氣氛都不融洽，之後朝野協商都會計時，一次五分鐘，若要發言可以徵求二次發言，遭到民進黨團柯建銘大力反對直批，「這麼久以來都沒有時間跟次數限制，在談法案時沒有限制」，韓國瑜拋出第二點、第三點建議時，柯建銘仍有意見，眼見柯滔滔不絕，韓國瑜最後直接喊出休息三分鐘。

▲朝野黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜於會議開頭時首先提出，特別拜託黨團幹部一起遵守，自己語重心長，連續幾次朝野協商氣氛都不融洽，之後朝野協商都會計時，一次五分鐘，若要發言可以徵求二次發言；柯建銘表示，這麼久以來都沒有時間跟次數限制，在談法案時沒有限制，請主席要斟酌，韓國瑜則說，時間到了要暫停，要二次發言再舉手，這樣比較有效率，減少劍拔弩張，試試看嘛！很多事情要重新建立。

柯建銘再指，過去沒有院長會提出來，現在議事處很多遊戲規則，但協商完畢後也沒有簽字，過去從未發生，所以協商完畢後一定是院長簽名完再給大家簽，怎能協商後跑掉？不管怎樣，面對很多違憲法案，程序正義沒有，那立法院就沒有實質正義了；這時國民黨團總召傅崐萁說，韓國瑜帶領的立法院要讓國人耳目一新，過去如同菜市場一般的雜亂不是人民的期待了，很開心要有新制度化的建立，不能損耗中華民國協商的時間，院長要大破大立，委員會發言本來就需要主席裁示，接著到院會時不管到質詢還是專案報告，除了表達能力有問題，否則五分鐘一定講得完，新國會就是要有效率，支持韓院長決定。

民進黨團幹事長吳思瑤說，如果能夠在協商時保持對話和諧，但不能凌駕國會規則也不能凌駕憲法，不能把慣例變成惡例，次數的部分不宜限制，今天要審的三大法案，委員會花的時間只有10分鐘，我們要彌補被踐踏的委員會，才要到協商好好談，所以今天一個人發言五十次都不嫌多。

國民黨團書記長洪孟楷表示，今天若無正式決議也講不完，這三個條例在經濟、交通委員會有正式詢答，才進入逐條討論，但沒有最後版本，才送到朝野協商，民進黨不要自我閹割委員會，朝野協商的重點是會議室裡互相講話，但民進黨的人以為是直播間，一直在找攝影機，我建議一個人發言三分鐘即可，若當到立委了，三分鐘都講不清楚也是回去重練吧！為了議事效率，別再想演給觀眾看。委員會審完都有各自版本，請問行政院跟民進黨有對應版本嗎？如果沒有的話，那到底要討論甚麼東西？就不是實質想討論啊！

民進黨團莊瑞雄說，不是國民黨提什麼我們就要提對案，建設地方是對的，但反對用特別條例的方式，國家建設是這樣嗎？我談的都是實質，大家都樂於看到縮短城鄉差距，但建設不該是個人即性之做。柯建銘則再次表達強力反對的立場，絲毫不讓韓國瑜解說。

韓國瑜最後直接打岔，詢問各黨團同不同意？民進黨團表示反對，國民黨團則是贊成。接著韓國瑜說，之後重要預算時，除了黨團幹部外，若有其他召委或是委員要列席，詢問其他黨團是否同意，若同意就能列席。這時，柯建銘又再度表達意見，院長沒有這個權力決定這件事，之後滔滔不絕講解議事規則近10分鐘，讓韓國瑜數度要求「注意時間！」傅崐萁則吼，「尊重主席！」

韓國瑜說，要確認黨團三長列席朝野協商，在討論重大法案跟預算時，若其他委員要一起來，要其他黨團都點頭才可以，因此自己沒有鴨霸，請柯建銘不要扭曲他的話；韓國瑜再提第三點，院會進行表決時，大家難免會走動，請黨團幹部要共同維護議場秩序，建立理性問政的形象，若大家對這都有意見，之後一定會有更多波折。

柯建銘這時又有意見，「只說要井然有序不夠清楚，只有國民黨會偷帶麥克風，因此規則要定義清楚」，韓國瑜回應，只是要建立一些規範，但解釋未完全，眼見柯建銘仍要滔滔不絕，韓直接喊出「休息三分鐘」。

