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小網紅嫁億萬富翁　為強搶「IG帳號」竟檢舉冒充

一名美國億萬富翁的新婚妻子，想要用自己的新名字做為自己的新IG帳號，卻發現該名字已被另一名女子使用。為了強搶帳號，她竟然不惜向Instagram官方舉報該帳號的擁有人「冒充他人」。（圖／翻攝IG／katherinedrisc）

▲一名美國億萬富翁的新婚妻子，想要用自己的新名字做為自己的新IG帳號，卻發現該名字已被另一名女子使用。為了強搶帳號，她竟然不惜向Instagram官方舉報該帳號的擁有人「冒充他人」。（圖／翻攝IG／katherinedrisc）

圖、文／CTWANT

一名美國億萬富翁的新婚妻子，婚後改為夫姓。她想要用自己的新名字做為自己的新IG帳號來紀念這場讓她心花怒放的豪門婚姻，卻發現該名字已被另一名女子使用。為了強搶帳號，她竟然不惜向Instagram官方舉報該帳號的擁有人「冒充他人」。如今此事傳遍網路，引起各大媒體轉載，所有人都知道她除了美貌的皮囊之外，只有一顆醜陋的心。

凱瑟琳德里斯科爾（Katherine Driscoll）是一名在IG上大約有15000追蹤者的美國小網紅，不過她很幸運的，在2024年4月27日，與來自賓夕法尼亞州的億萬富翁家族、27歲的卡伯特阿斯普倫德（Cabot Asplundh）結婚，改名為凱瑟琳阿斯普倫德（Katherine Asplundh）。

凱瑟琳所嫁入的阿斯普倫德家族，在賓州創立了樹木修剪公司「Asplundh Tree Expert」，據《富比士》雜誌報導，該公司是美國第109大私人公司，2023年收入為54.2億美元。而這家樹木修剪公司由來自瑞典的三兄弟，萊斯特、格里菲斯和卡伯特的曾祖父卡爾阿斯普倫德創立。卡伯特的父親克里斯阿斯普倫德（Chris Asplundh）目前則擔任該公司的執行長。

凱瑟琳為了慶祝她能夠冠上這個富貴顯赫的新姓氏，希望能把自己的IG帳號，從「@katherinedrisc」更改為「@katherineasplundh」，但是這個帳號已經在2018年被人登記使用。於是她連絡了該帳號的擁有者，網路上的另一位凱瑟琳阿斯普倫女士（為方便區別，以下稱『凱特』），並且向她詢問是否可以買下她的帳號。

凱特對自己的帳號並沒有太多執著，原先也打算成人之美，但在她研究了Instagram的相關規定後，卻發現官方明令禁止了帳號的交易，倘若交易被官方察覺，將導致該用戶被IG終生停權，於是只好拒絕了這項交易。

至此，話題漸漸開始變調，凱瑟琳先表示買賣IG帳號沒什麼大不了的，「名人都這樣做，這就是他們擁有自己同名帳號的方式」，並表示她自己以前也購買過IG的用戶帳號。接著，她開始陰陽怪氣的表示，自己調查過，美國絕對不存在另一個叫做凱瑟琳阿斯普倫德的人，「太奇怪了，我不知道外面還有另一個阿斯普倫德家族的成員。我們家族沒有凱瑟琳阿斯普倫德這個人，而我剛剛嫁入的家庭是美國唯一的阿斯普倫德。」凱特則困惑的表示，自己本來就不是美國人。

凱瑟琳話鋒一轉，向凱特表示自己調查過該帳號的歷史紀錄，發現該帳號曾經改過三次名稱，她指責凱特根本不叫凱瑟琳阿斯普倫，無權佔用這個名字。凱特則告訴凱瑟琳，這個帳號是她的私人小號，專門用來發布自己的私人故事與生活照，並只對親密的親友公開。

凱瑟琳開始惱怒表示，自己和未婚夫兩人已經向Instagram舉報凱特是個「冒充他人」的假帳號，還表示：「他們實際上能夠告訴我妳的真實姓名，我真的希望我不認識妳，因為這會讓妳感到非常尷尬。」

最後，凱瑟琳甚至要求凱特「提出證據」，要她證明「自己是自己」。這荒謬的舉動終於激怒了凱特，她將兩人的對話全部截圖，發送給Instagram官方，並提出兩份舉報，一份是關於凱瑟琳試圖違規交易帳號，另一份則是凱瑟琳對自己提出的惡意騷擾。

此外，凱特還將對話上傳到歐美網路論壇「Reddit」，引起眾多網友的留言支持，「太荒謬了，『我不相信那是妳的名字』？」、「這太瘋狂了，她表現得好像他們是唯一被允許擁有這個姓氏的人一樣。」，至此，凱瑟琳的社交媒體帳號湧入大量批評，逼得她不得不暫時隱藏帳號，等待風頭過去再重新設為公開。

自該事件在Reddit上發布後，Meta擁有的所有應用程式上，出現了更多帶有「Katherine Asplundh」變體的用戶名，藉此來給凱瑟琳添堵。而該事件也被美國《紐約郵報》、《每日郵報》，英國《太陽報》、《衛報》乃至於印度《TimesNow》等媒體報導，凱瑟琳的霸道事蹟因此傳遍全球。

凱特告訴《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer），她的名字是凱瑟琳·J·阿斯普倫德(Katherine J. Asplundh)，她在Reddit上分享了這段對話，只是因為「整件事對我來說似乎愚蠢又荒謬。我以為他們會開懷大笑，僅此而已。」至於造成如此大的迴響，凱特表示自己也是始料未及。

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