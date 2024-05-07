他「3個月沒大便」肚子腫到像懷孕！　醫一看嚇壞：全塞住

▲男子因腹部腫脹就醫後坦承已3個月沒排便。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名男子因腹部腫脹而就醫檢查，醫生透過斷層掃描一看，才發現男子的腹部塞滿已經硬化的糞便．肚子大到宛如懷了雙胞胎，男子這才坦承，已經3個月沒有排便了。

根據《每日郵報》報導，美國洛杉磯放射科醫生沙法（Justin Shafa）在TikTok上傳了這個案例，有一名男子因腹部腫脹而到醫院做檢查，結果醫生替他進行電腦斷層掃描後嚇壞了，直接問該名男子，「你最近一次排便是什麼時候？」

▲男子的糞便已經硬化堵塞。（圖／翻攝自TikTok）



原來男子因為嚴重便秘，大便全硬化卡在結腸裡，在醫學上稱做「糞便阻塞」（fecal impaction），醫生必須透過手術切除硬塊，或是利用灌腸來進行治療。男子也坦承，他最近一次「真正的大便」是在3個月前。

慢性便秘可能會導致糞便留在直腸中，接著逐漸堆積在大腸或結腸，當糞便被黏住時，身體會繼續從糞便吸收水分，導致它們變得堅硬和鈣化，這種症狀較常見於老年人。

沙法指出，一般人每天會上1至3次廁所，大概會排出400公克至480公克的糞便，若該名男子3個月沒排便，相當於肚子內已累積了43公斤的糞便。