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烏克蘭外交部推「首位AI發言人」　說話超流暢還會配手勢

▲▼烏克蘭近日推出名叫維多利亞．希（Victoria Shi）的人工智慧（AI）發言人。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭近日推出名叫維多利亞．希（Victoria Shi）的人工智慧（AI）發言人。（圖／翻攝自X）

文／中央社基輔3日綜合外電報導

烏克蘭近日推出名叫維多利亞．希（Victoria Shi）的人工智慧（AI）發言人，她會代表烏克蘭外交部發布官方聲明。這位AI發言人的舉止流暢生動，說話時還會搭配手勢。

法新社報導，烏克蘭外交部宣稱將「史上首次」以數位發言人發表聲明，不過聲明仍會由人類執筆。

這名發言人身穿深色服裝，在社群媒體發布的影片中自稱維多利亞．希（Shi為烏克蘭文的人工智慧一詞shtuchniy intelekt縮寫），還說自己是一個「數位人」（digital person），她說話時會搭配手勢並移動頭部。

烏克蘭外交部新聞單位告訴法新社，維多利亞．希宣讀的聲明不是由AI編寫，而是「由真人撰寫、核稿，只有視覺的部分由AI協助生成」。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，這名新發言人是「世界上任何外交部門都未曾實現的科技躍進」。

他還說，創造這位發言人的主要原因是為了「節省外交官的時間及資源」。

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