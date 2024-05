烏克蘭外交部推「首位AI發言人」　說話超流暢還會配手勢

▲烏克蘭近日推出名叫維多利亞.希(Victoria Shi)的人工智慧(AI)發言人。(圖/翻攝自X)



文/中央社基輔3日綜合外電報導

烏克蘭近日推出名叫維多利亞.希(Victoria Shi)的人工智慧(AI)發言人,她會代表烏克蘭外交部發布官方聲明。這位AI發言人的舉止流暢生動,說話時還會搭配手勢。

法新社報導,烏克蘭外交部宣稱將「史上首次」以數位發言人發表聲明,不過聲明仍會由人類執筆。

???? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku