日本又爆噁心顧客　東京燒肉店脫褲「對準酒杯放尿」脫序片曝光

▲一群男子到「七輪燒肉 安安」新宿店用餐，不僅大聲喧嘩，還當場脫褲露下體，對準啤酒杯直接放尿。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本近年來頻傳噁心無良顧客，繼先前多件惡搞迴轉壽司與牛丼店之後，現在又出現新的案件。近日有一群男子到東京新宿一間燒肉店喝酒用餐，卻故意在現場脫褲，並對準啤酒杯放尿，畫面曝光後引發熱議。

據日本《Sponichi Annex》報導，這兩日有段影片被日本網友瘋傳，內容可見有一群男子到「七輪燒肉 安安」新宿店用餐，但這群男子不僅在店內大聲喧嘩，還有男子直接當場脫褲露下體，隨後更對準啤酒杯直接放尿。影片也可見，這些男子除了放尿，還有猥褻動作。

隨後這段影片遭到網友瘋傳，並引發熱議，不少人直呼「太噁心」，甚至大罵這群男子的行為相當可惡。目前店家也做出回應，表示他們發現這段影片後，立刻將該店暫停營業，並做全面清消，也把所有的啤酒杯全面更換，希望能帶回消費者的信心。店家也指出，這群男子的行為，已經嚴重影響店家與顧客之間的信賴關係，目前他們已經報警處理。



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