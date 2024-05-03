日本又爆噁心顧客　東京燒肉店脫褲「對準酒杯放尿」脫序片曝光

▲一群男子到「七輪燒肉 安安」新宿店用餐，不僅大聲喧嘩，還當場脫褲露下體，對準啤酒杯直接放尿。（翻自X平台）
圖文／鏡週刊
日本近年來頻傳噁心無良顧客，繼先前多件惡搞迴轉壽司與牛丼店之後，現在又出現新的案件。近日有一群男子到東京新宿一間燒肉店喝酒用餐，卻故意在現場脫褲，並對準啤酒杯放尿，畫面曝光後引發熱議。
據日本《Sponichi Annex》報導，這兩日有段影片被日本網友瘋傳，內容可見有一群男子到「七輪燒肉 安安」新宿店用餐，但這群男子不僅在店內大聲喧嘩，還有男子直接當場脫褲露下體，隨後更對準啤酒杯直接放尿。影片也可見，這些男子除了放尿，還有猥褻動作。
隨後這段影片遭到網友瘋傳，並引發熱議，不少人直呼「太噁心」，甚至大罵這群男子的行為相當可惡。目前店家也做出回應，表示他們發現這段影片後，立刻將該店暫停營業，並做全面清消，也把所有的啤酒杯全面更換，希望能帶回消費者的信心。店家也指出，這群男子的行為，已經嚴重影響店家與顧客之間的信賴關係，目前他們已經報警處理。
居酒屋でジョッキに小便してバカ騒ぎ。— Z李 NO WAR (@ShinjukuSokai) May 2, 2024
今、歌舞伎町で一番カスなホストはこいつら。
「おしっこ回し飲み行くしかないっしょ〜」じゃねえんだよバカがよ。
バイトテロならぬホストテロってか？
AIRのホストでおしっこ回し飲みしてるやつ他にもいるんじゃねえだろうな。 pic.twitter.com/oVi5z6HPED
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