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240萬網紅大暴走！發狂拿高球桿攻擊女友　滿屋濺血怵目驚心

網紅240萬人追蹤大暴走，發狂拿高球桿攻擊女友！滿屋濺血怵目驚心。（翻自《Sanook》）

▲美國男子墨菲拿高爾夫球桿亂砸家中所有物品，就連20歲女友也不放過。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國春武里府警方指出，一名30歲美國男子墨菲（Mr. Murphy）在本月1日下午2點多，突然於家中抓狂，拿高爾夫球桿亂砸家中所有物品，就連20歲女友也不放過，導致家裡多處可見血跡斑斑，相當驚人。此外，這名「墨菲」來頭也不小，是一名擁有240萬名粉絲追蹤的YouTuber網紅。

據泰國《Sanook》與《khaosod》等報導，據女友說法，當時她正在睡覺，卻被一陣打破物品的巨響吵起來。後來她仔細查看，發現是墨菲突然抓狂，拿著高爾夫球桿在屋內亂敲，幾乎所有東西都被他破壞，窗戶玻璃也被他打破。後來墨菲發現女友，也拿著球桿直接攻擊她，導致女友身上多處傷勢。不僅如此，女友的16歲妹妹也因為要協助姐姐報案，向家政婦和友人求救，自己也被碎玻璃割傷，後來姊妹倆跳窗逃出。

網紅240萬人追蹤大暴走　發狂拿高球桿攻擊女友！滿屋濺血怵目驚心

▲墨菲行凶的高球桿。（翻自《Sanook》）

網紅240萬人追蹤大暴走　發狂拿高球桿攻擊女友！滿屋濺血怵目驚心

▲牆壁上血跡斑斑。（翻自《Sanook》）

警方獲報後趕抵現場，另外還有10名軍人包圍事發民宅，隨後在軍警勸說，以及墨菲友人的溫情攻勢下，墨菲才卸下心防。警方指出，找到墨菲時，發現他把自己關在浴室裡，情緒不穩定，而且腹部上也有被玻璃割傷的傷勢，隨後墨菲被送醫治療。

至於墨菲為何會大暴走，目前警方正進一步調查中，而墨菲女友也表示，自己真的想不通為何墨菲會突然變得有攻擊性。另外報導也指出，墨菲向警方供稱，自己並沒有傷害女友，強調這一切都是為了拍片的戲劇效果。

網紅240萬人追蹤大暴走　發狂拿高球桿攻擊女友！滿屋濺血怵目驚心

▲現場相當凌亂，物品幾乎都被墨菲打壞。（翻自《Sanook》）

網紅240萬人追蹤大暴走　發狂拿高球桿攻擊女友！滿屋濺血怵目驚心

▲墨菲的腹部也被玻璃割傷。（翻自《Sanook》）

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