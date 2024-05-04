他踩一腳竟讓「人孔蓋崩裂」　慘墜20公尺深洞亡

(1/3) A man died at 10.30am Fri when he fell into a 15-meter-deep cable conduit hole for the Yellow Line electric skytrain on the road's median strip while crossing from the Saphan Song Market side, near the entrance to Soi Ladprao 49, Bangkok. #RoadAccident #bangkok #Thailand pic.twitter.com/EIsu7zA7av — Khaosod English (@KhaosodEnglish) May 3, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

泰國曼谷3日發生一起特殊的死亡事故，一名50多歲男子徒步經過市區一處路段時，腳下踩著的人孔蓋疑似無法承受住他的體重突然坍塌，導至他當場掉落20多公尺深的地下管道裡，被救出時已經死亡。

根據The Thaiger報導，事件發生在3日中午，當事人徒步穿越市區一處道路後，一腳踩上了路旁一個木製的人孔蓋上，不料下一秒人孔蓋硬生生發生斷裂，導致他連同人孔蓋一起掉入洞中。

發生意外的管道約有20公尺深，裡面埋有地下電纜，最底層則有積水，事發第一時間有目擊者、路過的員警試圖救援但都失敗，直到救難團隊攜器材趕到現場，花費了1個多小時才將男子救出，可惜男子被救出時已明顯死亡。

泰國警方目前正在釐清事故原因，針對木製人孔蓋出現破損，懷疑是由於附近有種植植物，因為經常澆水才造成人孔蓋加速腐爛，將釐清負責養護人孔蓋的廠商是否有疏失。