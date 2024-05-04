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他踩一腳竟讓「人孔蓋崩裂」　慘墜20公尺深洞亡

記者趙蔡州／綜合報導

泰國曼谷3日發生一起特殊的死亡事故，一名50多歲男子徒步經過市區一處路段時，腳下踩著的人孔蓋疑似無法承受住他的體重突然坍塌，導至他當場掉落20多公尺深的地下管道裡，被救出時已經死亡。

根據The Thaiger報導，事件發生在3日中午，當事人徒步穿越市區一處道路後，一腳踩上了路旁一個木製的人孔蓋上，不料下一秒人孔蓋硬生生發生斷裂，導致他連同人孔蓋一起掉入洞中。

發生意外的管道約有20公尺深，裡面埋有地下電纜，最底層則有積水，事發第一時間有目擊者、路過的員警試圖救援但都失敗，直到救難團隊攜器材趕到現場，花費了1個多小時才將男子救出，可惜男子被救出時已明顯死亡。

泰國警方目前正在釐清事故原因，針對木製人孔蓋出現破損，懷疑是由於附近有種植植物，因為經常澆水才造成人孔蓋加速腐爛，將釐清負責養護人孔蓋的廠商是否有疏失。

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