姊夢中出現一堆黃金　男買彩券「黃金夢成真」贏2千多萬大獎

▲姊姊黃金夢成真,男子中大獎。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子聽說姊姊作夢夢到他得到一堆黃金,覺得是好預兆的他前去購買彩券,只花費1美元(約台幣32元)便中得80多萬美元大獎,領獎時開心表示美夢真的實現了。

北卡州樂透官員近來對外宣布,幸運中獎者是居住在坎納波利斯(Kannapolis)的男子阿特韋爾(David Atwell),他4月27日在當地商店Jiffy Quick花費1美元購買的Cash 5彩券,贏得 837,187美元大獎(約台幣2,721萬元)。

With a #Cash5 jackpot of $837,187, David Atwell thought he would take a chance. “I was stunned,” he said. “At first, I saw the jackpot went back down to $100,000 so I knew someone hit it. I had no idea it was me.” Way to go, David! https://t.co/z1KtFPPEBh pic.twitter.com/phqeLwUNMA