姊夢中出現一堆黃金　男買彩券「黃金夢成真」贏2千多萬大獎

▲姊姊黃金夢成真，男子中大獎。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子聽說姊姊作夢夢到他得到一堆黃金，覺得是好預兆的他前去購買彩券，只花費1美元（約台幣32元）便中得80多萬美元大獎，領獎時開心表示美夢真的實現了。

北卡州樂透官員近來對外宣布，幸運中獎者是居住在坎納波利斯(Kannapolis)的男子阿特韋爾(David Atwell)，他4月27日在當地商店Jiffy Quick花費1美元購買的Cash 5彩券，贏得 837,187美元大獎（約台幣2,721萬元）。

With a #Cash5 jackpot of $837,187, David Atwell thought he would take a chance. “I was stunned,” he said. “At first, I saw the jackpot went back down to $100,000 so I knew someone hit it. I had no idea it was me.” Way to go, David! https://t.co/z1KtFPPEBh pic.twitter.com/phqeLwUNMA — NC Education Lottery (@nclottery) April 30, 2024

阿特韋爾表示，「當時我看到最新頭獎金額又回到10萬美元（約台幣325萬元），想說上一期一定是有人中獎了，但我根本沒想到那個人就是我，我嚇呆了」。妻子也表示，當時阿特韋爾嚇到在家中大吼大叫，害家中貓咪也受到驚嚇。

阿特韋爾雖然沒預料自己會中頭獎，但他表示，之前姊姊曾告訴他，在夢中夢到他獲得了一堆黃金，「我的家人們總說，我是家裡運氣最好的那個人」，最後他選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得598,591美元（約台幣1,945萬元）獎金。