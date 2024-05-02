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十字焦屍案主謀「另有其人」！空屋車庫驚見血跡　日韓鮮肉花光贓款

記者羅翊宬／編譯

日本栃木縣那須町深山河邊發生駭人聽聞的十字焦屍案，死者為寶島龍太郎、寶島幸子夫妻檔，兩人頭部被套上塑膠袋、手腳捆綁膠帶焚燒，死狀悽慘。警方不僅在那霸機場逮捕疑似為主謀的佐佐木光，更在昨（1）日逮捕涉嫌開車前往栃木縣棄屍的兩名酒友，而東京都空屋車庫更發現寶島夫妻的血跡。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》等日媒報導，日本警方先後逮捕來自埼玉縣越谷市25歲男子平山綾拳的兩名酒友，分別為童星出身的20歲男子若山耀人、20歲韓籍男性姜光紀，兩人案發前一天的4月15日晚間曾在超商借走平山的黑色轎車，並從東京都品川區載寶島夫妻倆前往一間空屋，尋覓可作為開店用的新店鋪。

警視廳今（2）日將若山耀人、姜光紀移送檢察廳。

警方調查指出，15日晚間若山耀人、姜光紀在東京都內某全家超商向平山綾拳借黑色轎車後，曾載寶島龍太郎夫妻倆前往東京都內某間空屋，且3人在空屋內至少待了2個小時，懷疑這段時間內兩人像寶島夫妻倆施暴。

現場勘驗結果更顯示，該棟空屋的車庫內疑似出現血跡，甚至鑑識人員還發現了疑似用清潔劑刷洗、掃除血跡的痕跡。因此警方懷疑，若山耀人、姜光紀可能是為了滅證。

▼經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

▲▼經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

平山綾拳自首後曾向警方透露，下達殺人指令的A先生是一名「非常恐怖的人」，並稱呼A先生為大哥，事後警方調查出A先生為28歲男子佐佐木光，並於4月29日在沖繩縣那霸機場逮捕準備搭機飛往福岡的佐佐木光，然而佐佐木光卻向警方供稱，其實他上頭還有一名主謀。

佐佐木光表示，4月初曾接到該名主謀撥打的電話，要求他「處理寶島龍太郎夫妻倆」，主謀交付給他1500萬日圓，他自己保留100萬日圓，並將900萬日圓給予平山綾拳，而剩下的500萬則交給若山耀人、姜光紀，兩人各自分得250萬日圓。

若山耀人、姜光紀向警方表示，他們在大阪時就已經將500萬日圓花費殆盡。

▼日媒繪製焦屍案具體時間軸。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼日媒繪製焦屍案具體時間軸。（圖／翻攝自YouTube）

　＊《富士新聞網》整理出事件發展時間軸。

首先從寶島龍太郎夫妻倆的視角來看，兩人為東京都上野的餐飲業大亨，因強勢的搶客作風招致同業不滿，4月15日晚間他們在上野和兩名友人見面，晚間11時前往品川區東品川，之後坐上若山耀人、姜光紀駕駛的黑色轎車前往都內另間空屋，4月16日凌晨0時至2時慘遭兩人施暴，同日上午被發現陳屍栃木縣那須町。

至於從涉案兇嫌視角來看，平山綾拳去年底跨年時在東京都澀谷某酒吧結識若山耀人、姜光紀，但三人並不知道彼此的姓名，僅以綽號代稱；平山綾拳接獲「大哥」佐佐木光的指示後，4月15日晚間9時在超商將黑色轎車借給了若山耀人，若山開著黑色轎車載送寶島夫妻前往東京都內某空屋，施暴後再載往栃木縣那須町棄屍。

同時，平山綾拳於4月16日凌晨3時30分在東京都品川區與佐佐木光會合，從佐佐木光收取1000萬日圓以上的現金。

►日本十字焦屍主嫌身分曝！沖繩警「緊急逮捕」28歲男　送往東京
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