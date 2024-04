Nvidia員工曝「很難共事」　黃仁勳認：說得沒錯

▲輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳去年曾以96%的超高支持率,被選為全美最受歡迎執行長,而近來有員工坦言,黃仁勳相當要求完美,與他共事並不容易。黃仁勳也不諱言表示,員工形容得一點都沒錯。

根據《商業內幕》報導,黃仁勳最近接受CBS節目《60分鐘》專訪時,主持人提到,和黃仁勳一起共事的員工形容,他是一名「要求嚴格、追求完美、不容易共事」的人。黃仁勳毫不諱言地說,這些特質非常適合用來形容他。

黃仁勳表示,「確實應該是這樣,如果你想成就非凡,那就不應該容易。(If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy.)」

事實上,黃仁勳過去就曾提到他的刻苦精神,先前他在史丹佛大學演講時,有學生問及如何提高成功機會,他表示,「除了希望你們承受苦難,我不知道要怎麼教這件事。(I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you.)」

黃仁勳進一步說,「你希望員工變得強大,但強大並非智力;強大來自品格,而品格不是來自聰明的人,而是來自承受苦難的人。」

此外,他還在《60分鐘》的採訪中提到,許多人擔心人工智慧(AI)很可能在未來淘汰許多人,但事實卻不是如此,「因為我們有很好的判斷力,因為有些事情是機器無法理解的。」