Nvidia員工曝「很難共事」　黃仁勳認：說得沒錯

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年曾以96％的超高支持率，被選為全美最受歡迎執行長，而近來有員工坦言，黃仁勳相當要求完美，與他共事並不容易。黃仁勳也不諱言表示，員工形容得一點都沒錯。

根據《商業內幕》報導，黃仁勳最近接受CBS節目《60分鐘》專訪時，主持人提到，和黃仁勳一起共事的員工形容，他是一名「要求嚴格、追求完美、不容易共事」的人。黃仁勳毫不諱言地說，這些特質非常適合用來形容他。

黃仁勳表示，「確實應該是這樣，如果你想成就非凡，那就不應該容易。（If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy.）」

事實上，黃仁勳過去就曾提到他的刻苦精神，先前他在史丹佛大學演講時，有學生問及如何提高成功機會，他表示，「除了希望你們承受苦難，我不知道要怎麼教這件事。（I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you.）」

黃仁勳進一步說，「你希望員工變得強大，但強大並非智力；強大來自品格，而品格不是來自聰明的人，而是來自承受苦難的人。」

此外，他還在《60分鐘》的採訪中提到，許多人擔心人工智慧（AI）很可能在未來淘汰許多人，但事實卻不是如此，「因為我們有很好的判斷力，因為有些事情是機器無法理解的。」