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住友化學：全球裁員4000人　淨虧損647億！

▲住友化學宣布全球裁員4000人。（圖／Google Maps）

記者許凱彰／綜合外電

住友化學30日召開記者會表示，受到製藥產業與石化業務下滑的影響，去年的淨虧損從原本預估的2450億日圓（約新台幣508.3億元），增加至3120億日圓（約新台幣647.3億元）創下歷史最高紀錄。對此，住友化學也將在日本與海外分公司裁員約4000人，同時出售資產以及業務內容，並審查製藥業務的研發費用。

根據日媒報導，住友化學30日宣布虧損由原先預估的2450億日圓，擴大至3120億日圓，創下公司歷史最大虧損紀錄。社長岩田圭一對此也提到，「這個虧損已經達到危機的水平，會非常認真看待」，並補充說到，「實現V型復甦是管理層的首要任務」。

造成住友化學此次虧損的來源，主要其一是公司2019年收購的英國公司，所生產治療子宮肌瘤、子宮內膜異位的藥物業務低於預期，造成1800億元（約新台幣373.1億元）的損失；另外，則是因應石化產品市場狀況惡化，將重新評估千葉縣工廠的生產設備價值，同時提列約250億日圓（約新台幣51.8億元）的減損損失。

住友化學是日本大型綜合化學公司之一，成立於1913年，與三井住友銀行、住友金屬工業為住友集團核心企業，主要業務範圍觸及基礎化學、石油化學、情報電子化學、健康與農業相關事業以及醫藥品。

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