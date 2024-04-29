男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

▲智利一名男子在海灘和公園收集硬幣，用來買新電視。（圖／翻攝自dtkta2 TikTok）

圖文／CTWANT

靠撿錢就能致富？智利一名男子靠金屬探測器，在公園和海灘收集硬幣，僅7天的時間，竟可以買一台新的電視，讓人出乎意料。

據《TV Azteca》報導，男子阿爾瓦雷茲（Luis Alvarez）在TikTok平台上傳影片，他致力收集在安托法加斯塔的公園和海灘上丟失的硬幣，一切起因於家中的電視機被弄壞，決定利用金屬探測器來尋找金幣。

在練習識別機器聲音後，阿爾瓦雷茲成功籌集了20萬至25萬披索（約6840至8550元新台幣），這筆資金讓他足以用來購買新電視。另一段影片中可見，桌子上方有幾個裝有硬幣的袋子，這些硬幣按類型分組，正是他在智利城市旅行的結果。

▲阿爾瓦雷茲把硬幣交給店員。（圖／翻攝自dtkta2 TikTok）

阿爾瓦雷茲用這筆錢，在一家購物中心為女兒購買一台電視，經過一番努力，才找到願意接受這些硬幣的商店，「如果可以的話，你不會相信我們會用硬幣購買一台電視」。店員清點硬幣後，確認金額為189990披索（約6500元新台幣），他補充：「我們高興地帶著新電視離開」。

消息一出，引來熱烈討論，網友紛紛建議：「工作不是更好嗎？」、「你可以在浪費店員的時間前，先去銀行換掉它們」、「把硬幣換成鈔票不是更好？這樣你就不會帶這麼多重量」。

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