泰海邊罕見出現「水母大爆發」！驚人畫面曝　當局警告：千萬別摸

▲泰國海邊罕見出現大量水母，疑海水優養化造成。（示意圖／翻攝自naewna，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國南部董里府因擁有美麗的沙灘與清澈的海水，成為觀光景點，然而當地希高縣Pak Meng海灘近日卻出現詭異現象。有大量水母被海浪沖上岸，數量多到使得整座海灘都遍布「透明果凍」。不過當局也提醒，遊客切勿觸摸這些水母，因為可能會對皮膚造成刺激與危害。

根據泰國媒體naewna報導，Hat Chao Mai國家公園負責人盛素霖表示，近期他們不斷收到民眾通報稱，在跨越董里府與甲米府的安達曼海區域沙灘上，出現大量水母。

他解釋，這類水母其實可食用，不像其他品種的水母一樣危險，通常長約3至5英寸，且外形獨特。盛素霖進一步說明指出，這種水母最常見的季節是4至5月，當地的漁民會出海捕捞，每隻水母可以賺取5至6泰銖的利潤。

儘管這類水母不具太大的危害性，但他仍然提醒遊客，特別是皮膚敏感的人，切勿觸摸這些水母，因為牠們仍可能對皮膚造成刺激，甚至引發一系列不良反應。

事實上，早在4月初，同樣是安達曼海地區的宏島也發現大量的水母，並且被海浪拍打至甲米府的Than Bok Khorani國家公園Phak Bia海灘上。

當地海洋與沿海資源廳認為，這段時間大量出現的水母可能是因為海水優養化所引起。海水優養化是指海洋水體中磷、氮等營養鹽含量過多，導致水質污染，從而破壞生態系統的平衡，使得物種瘋狂生長。

這種情況可能是因廢水排放引起，也可能是農業用水和河口水相遇後一起流入大海，或是海底湧上的營養物質過多所導致。