　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣詐團行騙日本！假冒檢警坑46人得手443萬　婦錢掛門把逮人

▲▼日本詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼台日警方聯手破獲台灣詐騙集團在日本行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年一月，一位日本婦人遭詐騙集團鎖定下手，該集團假冒檢警，企圖詐取500萬日圓。經過日本警方的介入調查，詐騙集團的來源竟然是台灣，我國刑事局在接獲通報後，立即協助調查，並在桃園、高雄、台東等地逮捕5名詐騙集團的成員，檢方查出，集團在日本至少行騙得手46次，詐得2127萬日圓（約台幣443萬），檢方偵結將集團的陳姓主謀等5人，依詐欺等罪提起公訴。

▲▼日本詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，該詐騙集團今年1月在日本，利用假冒檢警的手法，試圖誘騙一名日本婦人將錢匯入指定的帳戶。幸好，該婦人發現不對勁，並與日本警方合作，將裝有假鈔的塑膠袋掛在住處門把上，台灣籍的林姓男子按照指示前來取款時，被潛伏在現場的日本警方當場逮捕。

▲▼日本詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

日本警方在追查過程中，發現該詐騙集團的源頭竟然是台灣，而刑事局接獲通報後，立即與日本警方進行聯手調查，而雄檢檢察官李侑姿指揮刑事局國際刑警科等單位，在桃園、高雄、台東等地逮捕了該詐騙集團的主嫌陳姓男子等5人，並在他們的租屋處查獲非制式手槍等證物。

日本警方則在日本關西地區逮捕了林姓、江姓男子，並發現他們去年五月曾前往日本關西地區，並招募黃男擔任車手。該詐騙集團成功詐騙多位日本民眾後，林、江兩人依指示前往當地ATM提款46次，總計提領了2127萬日圓。

檢方表示，雖然陳男是該詐騙集團的負責人，但背後的操盤手疑似是大陸人。目前，檢警已經掌握其身分，並已經對陳男等5人依詐欺、槍砲等罪名起訴，並持續追查有無其他涉案的台人及金錢流向。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

Toyz入監4年2月律師曝可能下場

Toyz「監獄公道伯」開播！晚餐揭曉

Toyz輕裝報到入監！6親友「擁抱送別」

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」　車主求償百萬判決逆轉

悶殺2幼兒因壓力大？鄰居搖頭：最可憐的是蘇父

LIVE／Toyz入獄報到！販毒判4年2月

即／Toyz今入監服刑！吐心聲：未來可能要離開這片土地

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

Toyz翻車大事紀！電玩世界冠軍淪階下囚

Toyz台中監獄服刑　編號3469住3人房　

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

Toyz今起改叫「3469」　監獄第一頓肉菜配白飯

更多熱門

相關新聞

日首都高「7車連環撞」3死！駕駛認：有吃感冒藥

日首都高「7車連環撞」3死！駕駛認：有吃感冒藥

日本首都高速公路位於埼玉縣戶田市的美女木交流道附近14日發生大型連環車禍，4輛大卡車與3輛汽車發生追撞，導致3人死亡。而肇事的卡車駕駛目前已經被逮，經過警方調查，疑似是因為打瞌睡導致事故。他則坦言，開車前曾服用感冒藥物。

42％愛穿UNIQLO　銀行員曝黑卡有錢人4特徵

42％愛穿UNIQLO　銀行員曝黑卡有錢人4特徵

高雄機場冬季擬直飛日本岡山、熊本　16座空橋年底全換新

高雄機場冬季擬直飛日本岡山、熊本　16座空橋年底全換新

外國人被多收錢　日餐廳「雙重定價」原因曝

外國人被多收錢　日餐廳「雙重定價」原因曝

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」曝光

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」曝光

關鍵字：

台灣詐團日本假冒檢警46次2121萬日圓

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面