台灣詐團行騙日本！假冒檢警坑46人得手443萬　婦錢掛門把逮人

▲▼台日警方聯手破獲台灣詐騙集團在日本行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年一月，一位日本婦人遭詐騙集團鎖定下手，該集團假冒檢警，企圖詐取500萬日圓。經過日本警方的介入調查，詐騙集團的來源竟然是台灣，我國刑事局在接獲通報後，立即協助調查，並在桃園、高雄、台東等地逮捕5名詐騙集團的成員，檢方查出，集團在日本至少行騙得手46次，詐得2127萬日圓（約台幣443萬），檢方偵結將集團的陳姓主謀等5人，依詐欺等罪提起公訴。

檢方指出，該詐騙集團今年1月在日本，利用假冒檢警的手法，試圖誘騙一名日本婦人將錢匯入指定的帳戶。幸好，該婦人發現不對勁，並與日本警方合作，將裝有假鈔的塑膠袋掛在住處門把上，台灣籍的林姓男子按照指示前來取款時，被潛伏在現場的日本警方當場逮捕。

日本警方在追查過程中，發現該詐騙集團的源頭竟然是台灣，而刑事局接獲通報後，立即與日本警方進行聯手調查，而雄檢檢察官李侑姿指揮刑事局國際刑警科等單位，在桃園、高雄、台東等地逮捕了該詐騙集團的主嫌陳姓男子等5人，並在他們的租屋處查獲非制式手槍等證物。

日本警方則在日本關西地區逮捕了林姓、江姓男子，並發現他們去年五月曾前往日本關西地區，並招募黃男擔任車手。該詐騙集團成功詐騙多位日本民眾後，林、江兩人依指示前往當地ATM提款46次，總計提領了2127萬日圓。

檢方表示，雖然陳男是該詐騙集團的負責人，但背後的操盤手疑似是大陸人。目前，檢警已經掌握其身分，並已經對陳男等5人依詐欺、槍砲等罪名起訴，並持續追查有無其他涉案的台人及金錢流向。