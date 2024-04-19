33歲人夫飛機上猝逝！　新婚孕妻坐後面「降落才知死訊」崩潰

▲ 兩人搭乘的班機緊急折返，降落後朱塞佩宣告死亡。（圖／翻攝自臉書、Flightradar24）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一對新婚夫妻搭乘廉航瑞安航空（Ryanair）國內線航班，未料丈夫在飛行中心臟病發作，折返緊急搶救仍宣告不治，而坐在客艙後方有孕在身的妻子卻到飛機降落時才得知，和另一半已經天人永隔。

根據《太陽報》，33歲準爸爸朱塞佩（Giuseppe Stilo）和懷胎5個月的妻子費德麗卡（Federica）17日上午11時在義大利北部杜林國際機場（TRN）搭乘瑞安航空FR8780航班，欲前往南部拉梅齊亞泰爾梅國際機場（SUF），不到半小時卻緊急折返。

由於航空公司安排，朱塞佩和費德麗卡的座位分別在客艙前後兩端。而坐在前方的朱塞佩起飛後不久就感到不適，機師接獲通知後決定返回原機場，同時由機上2名受過醫師培訓的乘客為他施行心肺復甦術（CPR），機組員也試圖用去顫器（AED）幫忙。

飛機於11時35分重新降落於杜林機場，緊急醫護人員上機為朱塞佩注射腎上腺素，但他很快就宣告死亡。而坐在客艙後方的費德麗卡卻在丈夫死亡後才被告知，因衝擊過大當場昏倒送醫。

朱塞佩和費德麗卡去年6月結婚，此行本是為前往卡拉布里亞（Calabria）探望家人，未料發生悲劇。據報朱塞佩死因為心臟病發作，瑞安航空對此則尚未發表評論。