　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪梨主教遭刺傷　澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

▲▼主教艾馬紐（右，Mar Mari Emmanuel）遭少年刺傷。（圖／路透）

▲雪梨亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教艾馬紐（右，Mar Mari Emmanuel）日前遭少年刺傷。（圖／路透）

文／中央社

澳洲反恐小組24日逮捕7名青少年，他們據稱與被控出於宗教動機襲擊雪梨1名主教的少年有關，另有5人受到警方詢問。

路透社報導，亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）4月15日網路直播布道期間遭1名16歲青少年持刀砍傷，後者因此被控犯有恐怖主義罪行。

澳洲警方表示，這次行動由1支400多名員警和安全人員組成的團隊參與，在行動中逮捕了這名青少年的同夥。

法新社報導，這名青少年已因襲擊被拘留，但警方表示另外7名「受到宗教驅使」的青少年目前也被逮捕，稱他們是「更廣泛的同伴和同儕網絡」的一部分。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳副廳長哈德遜（Dave Hudson）在逮捕行動後的記者會上表示：「我可以保證社區不會持續受到威脅，我們今天採取的行動已經降低任何未來或造成進一步傷害的風險。」

哈德遜表示，對於這個網絡的「密集」監視描繪出一幅令人擔憂的畫面，必須立即採取行動，他說：「恐怖主義環境和網路上年輕人的激進化是我們持續面臨的問題。」

哈德遜告訴媒體：「他們在監視期間的行為使我們相信，如果他們要採取任何行動，我們將無法預防。而我們透過調查認為，很可能會再發生攻擊事件。」

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police, AFP）反恐專家巴瑞特（Krissy Barrett）表示，這個網絡「具有類似暴力極端主義的意識形態」。

儘管警方認為可能會有攻擊事件發生，巴瑞特表示，他們目前尚未找到任何關於「特定地點、時間或目標」的證據。

ET快訊
檢警突襲「御帝和牛燒肉」稽查畫面曝光　查破百公斤過期肉
富凱飯店開拆了　大鋼牙狂挖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美印太司令重申：中國目標2027年之前具攻台能力

雪梨主教遭刺傷　澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

荷晶片巨擘ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

拜登簽署援助烏以台法案　承諾武器「幾小時內」送交烏克蘭

幣安創辦人認「違反洗錢法」！被美檢求刑36個月

日本茨城20:40規模5地震　最大震度4級

雅典天空驚現「火星奇景」居民搶拍　6年來最強撒哈拉沙塵暴強襲

散盡20億家產！印度富豪追隨子女腳步　偕妻共赴青燈古佛苦行人生

俄羅斯副防長被捕！　涉收受35萬賄賂「最重關15年」

攻擊唐氏症鄰居！潑婦「被看兩眼」怒潑熱水　電梯突襲法院重判10年

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

台體大棒球員遭惡撞重傷！2條通移工「猶豫30秒」落跑...昨自首

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

地震前兆？花蓮濟慈路河堤馬陸大軍狂竄　密集蠕動畫面曝

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

大馬2機墜毀10死！　高空相撞瞬間「碎片噴飛」

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

台體大守護神遭撞昏迷指數3　隊友寫卡片集氣：趕快醒來...

傳黃子佼1億綁妻3年 婚姻爆早有裂痕｜20240424 ET午間新聞

美印太司令重申：中國目標2027年之前具攻台能力

雪梨主教遭刺傷　澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

荷晶片巨擘ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

拜登簽署援助烏以台法案　承諾武器「幾小時內」送交烏克蘭

幣安創辦人認「違反洗錢法」！被美檢求刑36個月

日本茨城20:40規模5地震　最大震度4級

雅典天空驚現「火星奇景」居民搶拍　6年來最強撒哈拉沙塵暴強襲

散盡20億家產！印度富豪追隨子女腳步　偕妻共赴青燈古佛苦行人生

俄羅斯副防長被捕！　涉收受35萬賄賂「最重關15年」

攻擊唐氏症鄰居！潑婦「被看兩眼」怒潑熱水　電梯突襲法院重判10年

快訊／02:11台灣東部海域規模5.6「極淺層地震」　最大震度3級

凌晨02：11地牛翻身狂晃！全台一堆人被搖醒：超大

快訊／凌晨猛搖！02:11發生地震　台北有感

美印太司令重申：中國目標2027年之前具攻台能力

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

4G、5G吃到飽恐退場？他憂台灣電信業「將走向日本模式」

台灣遊戲改賣點卡…他憶30年前盛況「哪步錯了？」內行揭殘酷真相

詹皇之子今年保證中選？　美媒：有多枚次輪籤＋強隊願嘗試

白髮翁「想見兒子」迷途車站　車票內容超惹淚：他獨自跨了140公里

雪梨主教遭刺傷　澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

加拿大貨物列車冒火行駛！　開進市區民眾嚇傻

國際熱門新聞

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

遊韓注意！梨泰院驚現「詭異巧克力」吃下恐被撿屍

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

幣安創辦人趙長鵬　被美國檢方求刑36個月

拜登簽援烏以台法　武器馬上送烏克蘭

雪梨主教遭刺傷　澳反恐小組逮7少年

雅典天空驚現「火星奇景」居民搶拍

南韓醫院「每周休診一天」　教授集體請辭

機長廣播一半「突下跪求婚」！

珍珠奶茶熱潮急退！　春水堂靠1招重新席捲日本市場

印度富豪散盡20億家產　偕妻過苦行人生

臘腸犬突然失控　女臉被扯下一塊肉當場吃掉

日本茨城縣規模5地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

澳洲令X隱藏主教遇襲貼文　馬斯克稱將上訴

澳洲令X隱藏主教遇襲貼文　馬斯克稱將上訴

澳洲雪梨一名主教日前遭人持刀攻擊，法院下令社群媒體平台X隱藏評論此事的部分貼文，商業大亨馬斯克今天稱平台將對這項禁制令提出上訴，遭澳洲總理痛批傲慢、與現實脫節。

直播禮拜「主教遭持刀狂刺」　犯嫌僅15歲

直播禮拜「主教遭持刀狂刺」　犯嫌僅15歲

澳兇手殺6人「鎖定女性」　父母：他是怪物

澳兇手殺6人「鎖定女性」　父母：他是怪物

即／雪梨爆隨機砍人！男持刀闖教堂刺傷4人

即／雪梨爆隨機砍人！男持刀闖教堂刺傷4人

正妹雪梨遭砍亡　未婚夫急call無回應

正妹雪梨遭砍亡　未婚夫急call無回應

關鍵字：

主教雪梨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台體大棒球隊王牌遭撞不治！

藥單寫「媽媽是婊子」她傻眼　護理師急忙道歉

台南男突「剪斷整根GG」還剝皮！家人見帶血剪刀嚇壞

癌症來了「7大前兆」！醫嘆看過太多：一切都太遲了

台積電美廠前員工拒加班：地表最爛工作環境

Angelababy「超激短髮」亮相　粉絲暈了：好帥

地震前兆？花蓮濟慈路河堤22日馬陸大軍狂竄

檢警10多人突襲「御帝和牛燒肉」　稽查畫面曝光

今年最強鋒面準備接力！周五雨最猛烈　豪雨區出爐

即／大村連3霸鄉代賴玟廷倒臥家中　送醫不治

社工訪視驚覺2童四肢癱軟、嗜睡　揪出狠母下藥

住飯店3天2夜「每人每晚675元」送早餐

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

台灣馬拉松「傳奇人物」爆不倫人妻　約跑變約砲直擊

拿藥單被標註「媽媽是婊子！」基隆醫院說明

更多

最夯影音

更多

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

台體大棒球員遭惡撞重傷！2條通移工「猶豫30秒」落跑...昨自首

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

地震前兆？花蓮濟慈路河堤馬陸大軍狂竄　密集蠕動畫面曝

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面