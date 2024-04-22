以色列總理誓言救出人質　未來幾天內對哈瑪斯升高軍事壓力

▲納坦雅胡表示，將未來幾天內對哈瑪斯升高軍事壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，為了拯救被關押的人質，以色列將在未來幾天內升高對哈瑪斯的軍事壓力，給予額外的沉痛打擊。

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡錄製影片發表猶太教逾越節（Passover）談話，他威脅很快就會給予哈瑪斯額外的沉痛打擊，「未來幾天我們將會對哈瑪斯（Hamas）升高軍事和政治壓力，因為這是解救我們人質唯一的辦法。」

猶太教逾越節將從22日持續至30日，納坦雅胡也引用了拉比的格言（biblical terms）指出，「每一代人都會集合起來摧毀我們。」他強調，在即將到來的逾越節期間不會再有任何人質，「這只會增強我們把他們（人質）帶回來的決心。」

去年11月的停火協議中，哈瑪斯釋放了105名人質，另外也有少數人質被單獨釋放，但最近雙方的談判陷入僵局，以色列指責哈瑪斯要求結束戰爭並從加薩撤軍，還有釋放巴勒斯坦囚犯的數量，「不幸的是，到目前為止，所有關於釋放人質的提議都被哈瑪斯斷然拒絕。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）21日表示，參謀長已批准戰爭的下一步行動，但沒有就此提供細節，「逾越節時，人質已經被俘200天…我們會戰鬥，直到你們回到我們身邊。」

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