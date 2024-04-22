應對中國軍事威脅！日海自直升機任務「撞機風險高」　須派員潛海底

▲2019年6月，一架SH-60K海鷹直升機停在出雲號護衛艦的飛行甲板上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機本月20日晚間在距離伊豆群島鳥島東方270公里海域進行訓練時，疑似因為發生碰撞事故，造成機上8名成員1人死亡、7人失蹤。當時所進行的訓練內容曝光，為了應對中國潛艦的威脅，兩架直升機必須針對潛艦位置進行搜索，且夜晚還須派隊員潛入海底進行聲納搜索。

根據日媒《時事通訊社》、《全日本新聞網》，隨著中國在西太平洋擴張軍事力量、甚至不時派遣軍機和艦艇抵達釣魚台（尖閣諸島）海域，嚴重威脅國防安全，日本防衛省開始重視反潛戰力，因此在反潛訓練中針對敵軍潛艇展開包圍網，並派遣多架海上巡邏機（反潛機）在特定海域交錯飛翔，因此有衝撞風險，尤其夜晚時更是如此。

報導指出，在日本海上自衛隊所進行的反潛訓練之中，必須由護衛艦搭載海上巡邏機（反潛機），搜索敵軍潛艦（模擬）的位置情報，並進行追蹤，此次失事的兩架直升機也進行相同訓練，而為了釐清敵軍潛艦的速度和航行方向，機上必須派遣人員潛入海水中，使用聲納設備進行探索。

海上自衛隊關係人士透露，為了能夠探查敵軍潛艦的具體位置，因此海上巡邏機必須在海平面數十公尺高的地方進行低空飛行。

從海上自衛隊在訓練一連串的墜機事故可以得知，日本近年計畫加強在沖繩縣等西南海域的國防安全、抑制逐漸構成威脅的中國軍事力量，例如2021年7月SH-60K、SH-60J兩架直升機便曾在鹿兒島縣奄美大島東方海域進行夜間訓練時相撞，去年4月陸上自衛隊UH-60JA黑鷹直升機在沖繩縣宮古島海域墜機而導致10人死亡。