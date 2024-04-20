美急診室拒收懷胎9月孕婦！　放任她在醫院廁所「當場流產」

▲美國德州一名懷孕9個月的女子在急診室被拒絕救治，當場流產。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國最高法院2022年6月推翻羅訴韋德案（Roe v Wade），女性墮胎權不再受憲法保障後，孕婦被醫院拒於門外的投訴案例激增。德州一名懷胎9個月的婦女就曾因為被急診室拒絕治療，在醫院大廳的廁所流產。

根據美聯社20日報導，類似案件敲響民眾對美國緊急妊娠護理狀況的警鐘，尤其是在一些頒布嚴格墮胎法的州別，並且引發了醫生能夠提供孕婦何種治療的困惑。儘管聯邦政府要求，急診必須治療或穩定處於積極分娩期的產婦，如果醫療資源不足，也必須將她們轉移至另一家醫院，但憾事仍不斷發生。

2022年7月發生德州一名懷胎9個月的孕婦，在急診室大廳廁所流產的事件，當時醫院櫃檯人員拒絕為她辦理入院手續，丈夫撥打911求救時稱「她流了很多血，流產了，我在醫院裡，但他們告訴我們，他們無法幫忙，因為我們不是他們的病人。」醫生堅決建議病人自行開車去另一家醫院。

另一起案件在北卡羅來納州，一名腹痛的孕婦到醫院就醫，但院方表示無法為她提供超音波檢查。聯邦調查人員指出，醫院人員沒有告知她，在妊娠狀態不穩定的情況下離開醫院可能會有多大的風險，後來該名孕婦在前往另一家醫院的45分鐘路程中，在車內分娩，嬰兒最後不幸夭折。

佛州也有一家醫療中心發生保全拒絕讓一名孕婦進入分診區域，因為她當時還帶著一名孩子同行，等到她隔天再次來到醫院時，已經無法檢測到胎兒的心跳。