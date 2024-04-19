跛腳總統！南韓尹錫悅支持率跌至「就任以來新低」　只剩下23%

▲南韓總統尹錫悅的支持率慘跌至就任以來的新低。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓總選（國會議員改選）執政黨大敗以後，南韓總統尹錫悅的聲望更加低迷，支持率更是慘跌至僅剩下23%，是其2022年5月就任以來的新低，至於負面評價則達68%，更是就任以來的新高，民眾大多不滿在民生經濟上的表現，認為政府無法抑制物價上漲。

根據《韓聯社》，南韓民調機構「蓋洛普韓國」今（19）日公布從16日至18日所進行的民調，該份民調針對南韓全國1000名成年男女進行調查，結果顯示滿意尹錫悅執政成果的比率只有23%、不滿尹錫悅表現的比率則高達68%，執政成果的滿意度和不滿意度皆創下就任以來的新低與新高。

其中，尹錫悅支持率較總選前的3月26至28日還要低11個百分點，而不滿意度則增加10個百分點。

醫科生擴招政策（13%）、外交（13%）、民生經濟（6%）、堅持己見（5%）、具有決斷能力（4%）是支持者評選滿意尹錫悅執政成果的原因；至於民生經濟與物價（18%）、欠缺溝通（17%）、太過武斷（10%）、醫科生擴招（5%）、政策錯誤（4%）、經驗與資質不足且無能（4%）、外交（3%）、金建希爭議（3%）則為不滿尹錫悅的因素。

而在政黨支持率上，執政黨國民力量為30%、共同民主黨為31%、祖國革新黨為14%、改革新黨為3%、綠色正義黨（前身為正義黨）為1%、自由統一黨為1%，其中國民力量支持率較先前調查還要減少7%，而共同民主黨與祖國革新黨則成長2%。