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南韓政府態度放軟？下午公布縮減擴招醫科生方案　醫界不領情

▲▼南韓政府計畫從5日起依違反醫療法，針對7千多名住院醫師寄出行政處分事前通知，為吊扣執照做準備。（圖／CFP）

▲醫界仍認為，政府應該撤回擴招醫學生的決定。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今年2月祭出醫療改革，盼每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題。為此，超過1萬名以上的住院醫師展開長達至今近2個月的罷工。在總選慘敗後，南韓政府可能將接受校長提議，縮減擴招名額，預計今（19）日下午發布聲明，只不過醫界卻仍不領情，認為應該撤回提案。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，隨著醫界反對政府改革而展開罷工，導致社會與醫界之間的矛盾擴大，江原大學、慶北大學、慶尚國立大學、忠南大學、忠北大學、濟州大學等6所開設醫學院的校長昨（18）日向政府建議，可以縮減擴招名額至原本的50至100%。

消息指出南韓政府願意接受上述6所校長提案，並由南韓國務總理韓悳洙於19日下午3時召開中央災難安全對策本部會議，由社會副總理兼教育部長李周浩、保健福祉部長曹圭鴻共同出席。

南韓總統辦公室關係人士再度在通話中向《韓聯社》表示，「醫科生2千名擴招名額（只是相對性的數據），政府對此抱持開放態度。若醫界能夠整合出具體意見，當然能夠正面考慮。」

上述6所大學校長認為，政府公布擴招醫科生名額導致社會矛盾加劇，而隨著校內醫科生透過缺席授課來響應醫界罷工，導致學校也因此受到影響，甚至可能會影響到2025學年度的大學入學考試。

然而對於政府願意調整醫科生擴招名額的態度，醫界卻仍不領情。大韓醫師協會下屆會長任賢哲認為，政府的決定依舊無法動搖醫界的態度。大韓醫師協會前任會長朱秀虎更在臉書發文，「結果只是想靠幾名傀儡校長、縮減幾百名擴招名額就當沒事嗎？唯一的辦法只有撤回錯誤的政策。」

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