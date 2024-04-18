日本愛媛縣強震上修至「6.6級」　氣象廳示警：一周內防強震

▲日本17日晚上11時14分左右，愛媛縣和高知縣附近發生震度6弱地震，各地出現災損。（圖左／翻攝自X；圖右／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本氣象廳於4月18日凌晨宣布，將九州島大分縣與四國島愛媛縣間的「豐厚水道」地震規模由6.4級上調至6.6級，震源深度也由50公里修正為39公里。地震震央位於北緯33.2度、東經132.4度的豐予海峽，引發當地時間17日晚上11時14分左右的強烈震感。這次地震是自1996年以來，愛媛縣與高知縣首次觀測到規模6以上的地震，並未引發海嘯風險。日本氣象廳提醒當地民眾，地震發生後一周內仍需警戒可能發生的強震。

震後，日本政府在首相官邸危機管理中心設立官邸對策室，內閣官房長官林芳表示，地震造成數人受傷，目前已送醫救治。日本首相岸田文雄表示，已派出直升機了解情況，將盡快展開災害應對工作。

根據新華社報導，高知縣宿毛市出現水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂等基礎設施受損情況，愛媛縣多地發生塌方。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線路停止運行，松山高速公路部份路段因震後安全檢查禁止通行。

據報導，迄今已有9人在地震中受傷，傷者來自愛媛縣、大分縣及高知縣。其中，東温市一名60多歲婦女摔下樓梯受傷，左手一根手指似乎骨折；宇和島市一名90多歲男子在試圖離開家時左手受輕傷。此外，松山市有3名女子因包括跌倒在內的輕傷被送往醫院。大分縣通報，有2人因地震跌倒輕傷。

此次地震持續引發關注，日本氣象廳提醒當地民眾，地震發生後一周內仍需警戒可能發生的強震。