　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞典通過新法　合法變性年齡從18歲降到16歲

▲▼ 瑞典國會17日通過法案，把合法變性最低年齡從18歲降至16歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲這項法案在349席的瑞典國會以234票贊成、94票反對通過。（圖／達志影像／美聯社）

中央社斯德哥爾摩17日綜合外電報導

瑞典國會今天通過備受爭議的法律，將合法變性的最低年齡從18歲降至16歲，並讓取得手術干預的途徑變得更為簡單。

法新社報導，這項法案在349席的瑞典國會以234票贊成、94票反對通過。

雖然瑞典1972年已率先引進合法的性別重置，但這項旨在允許所謂「自我認同」並簡化程序的提案，仍引發了激烈論辯。

保守派總理克里斯特森（Ulf Kristersson）承認在這個問題上屈服於黨員壓力之後，相關論辯讓他的聲譽受損。

代表執政保守派溫和黨（Moderate Party）的議員胡爾特伯格（Johan Hultberg）告訴國會：「絕大多數瑞典人永遠不會注意到這條法律已經改變，但對於許多跨性別者來說，新法律產生了巨大且重要的變化。」

除了降低年齡，新法也意在讓變性更加容易。

瑞典女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒和雙性人權利聯合會（RFSL）主席彭卡拉（Peter Sidlund Ponkala）告訴法新社：「現在這樣的過程非常漫長，在瑞典，改變你的法定性別可能需要長達7年的時間。」

兩項新法將於2025年7月1日生效：一項規範變性手術程序，另一項則是規範與修訂戶籍性別相關的行政程序。

ET快訊
快訊／北市奧斯汀擦撞日系神車　側翻壓到「瑞典坦克」
「歐膩」下落不明！飼主懸賞2萬淚求：拜託大家幫忙
政大景觀池命名「金玟池」票選居冠！教部官員茫然　立委險笑場
駁餵廚餘虐待！保母姊妹：給吃吐司牛奶　「沒救活剴剴」當庭哭了
吹牛老爹性醜聞　「小賈斯汀舊片被挖」15歲疑遭潛規則：毛骨悚
在法國遇帥哥搭訕！女星驚爆「學妹身體回家長斑」　對方竟是殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本愛媛縣強震上修至「6.6級」　氣象廳示警：一周內防強震

全球未來面臨五大風險！　EIU：川普未來重回白宮機率達40%

潑水節「泰妹子露白皙巨乳」突脫褲手摸下體　警看完稱：合法OK

日本地下女團「賣肉吸人氣」脫到剩比基尼！　大玩親密接觸

哈利王子脫英4年「梅根新事業賣果醬」　名人試吃評價曝光

瑞典通過新法　合法變性年齡從18歲降到16歲

不滿一星負評毀聲譽！日本60醫師「集體提告」Google　要求賠償損失

美國911緊急電話大規模斷線　波及至少4州

不願日韓關係再惡化！日相岸田「主動致電」尹錫悅　雙方通話15分

印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

自己女兒自己寵XD　爸「當警衛」護她熱舞

5歲韓妹搭捷運被路人讓位 伸手抱抱萌喊：謝謝愛妳♥

女與男友爭吵突開車門跳車重摔　搶救3小時不治！驚悚影片曝

統神與吳崢握手言和！　瘦了6公斤：壓力太大

主人苦心放誘捕籠抓貓　看兩傻誤進：不是要你啦

日本愛媛縣強震上修至「6.6級」　氣象廳示警：一周內防強震

全球未來面臨五大風險！　EIU：川普未來重回白宮機率達40%

潑水節「泰妹子露白皙巨乳」突脫褲手摸下體　警看完稱：合法OK

日本地下女團「賣肉吸人氣」脫到剩比基尼！　大玩親密接觸

哈利王子脫英4年「梅根新事業賣果醬」　名人試吃評價曝光

瑞典通過新法　合法變性年齡從18歲降到16歲

不滿一星負評毀聲譽！日本60醫師「集體提告」Google　要求賠償損失

美國911緊急電話大規模斷線　波及至少4州

不願日韓關係再惡化！日相岸田「主動致電」尹錫悅　雙方通話15分

印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

彰化縣府代標售土地！鄉村區乙種建地　2.09坪底價15萬1238元

魏碩成本周續留先發輪值　吳哲源復健進度停在傳接球

快訊／北市奧斯汀擦撞日系神車　凌空側翻壓到路過「瑞典坦克」

海研會開人才投資課程　保稅倉庫、免稅商店等課程5／23開放報名

日本各地紛紛開徵住宿稅　廣島縣表態加一

1個月遭2次小偷！　吳若希「叫栗子外賣」也失竊：祝你吃得開心

徐小可才爆「理想對象是王仁甫」！　澄清卻越描越黑：不能說謊啊

孩子別怕！台東暴雨中出現超巨傘爸爸　讓全校師生都暖心了

照顧關懷據點創新永續計畫　柴林腳基金會社區同樂會開跑

日本愛媛縣強震上修至「6.6級」　氣象廳示警：一周內防強震

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

即／日本四國島發生規模6.4地震

潑水節狂歡成悲劇　泰國6天243人喪命

丈夫偷吃岳母22年！人妻雙胞胎弟弟變小叔

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

她推叔叔去銀行　竟是「死人簽貸」

「十字交疊」男女焦屍身分曝！兇嫌向警自首

南韓首爾站列車「追撞出軌」　淒慘畫面曝

即／日本規模6.4強震　岸田文雄發出指示

哈瑪斯血洗　音樂祭倖存者50人輕生

日本強震韓國也感受到搖晃　民眾打爆消防局

日深夜強震「愛媛史上首次震度6」墓碑震倒

陸繼母奪亡父遺產　英國女逆轉拿回

面試落榜？日公司推「超貼心服務」

韓媒：台灣百大企業市值「超越南韓」

更多熱門

相關新聞

變性後加薪！女變男被讚：比你妹好多了

變性後加薪！女變男被讚：比你妹好多了

社會薪資普遍女性低於男性，有學者研究發現，若透過「變性」，當女人變性為男人後，賺的錢比變性前稍高；反觀男人在變性為女人後，平均薪資少了3分之1。甚至有一位生物學家在變性為男人後，學術地位大幅提高，還被其他科學家稱讚「比他妹妹表現好多了」，但實際上這位生物學家「根本沒有妹妹」，對方輕蔑的對象，實際上是過去的「她」。

梵蒂岡重申反對變性　不贊同同性戀入罪

梵蒂岡重申反對變性　不贊同同性戀入罪

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死

明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

關鍵字：

瑞典變性

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「記錯人了啦」

謝和弦被爆錄音室%%陳芳語「正宮首發聲」

中鋼紀念品出爐！送抗菌砧板　126萬股東嗨翻

台北「雨像用倒的」通勤狼狽！網求停班停課

林襄休假「0偽裝現蹤紫南宮」被認出！

台北車站積水　通勤族看傻了：游泳池？

愛莉莎莎家中拍下暴雨「好可怕」！

福和橋出現「巨大裂縫」封閉部分車道

快訊／北北基大雨　今全台變天

顏寬恒妻「照顧孫女」法官：妳當阿嬤了？

獨／高雄2國中老師校門開打濺血　他隔天帶球棒尋仇

藍營大咖S被爆是家暴慣犯！顏擇雅：暗示夠強了吧

秀琴陳致遠蘇花公路遇難落石襲車

不是雞排！恐怖炸物「吸油率430％」

更多

最夯影音

更多

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面