　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死　瑞典動物園挨罵了

▲▼瑞典科爾莫登野生動物園（Kolmården Zoo）明星動物、高齡40歲的雌寬吻海豚「涅斐勒」（Nephele）誤食人造水草，竟然因此活活噎死。（圖／翻攝X@Dolphin_Project）

▲科爾莫登野生動物園（Kolmården Zoo）明星海豚被人造水草噎死。（圖／翻攝X@Dolphin_Project）

記者吳美依／綜合報導

瑞典科爾莫登野生動物園（Kolmården Zoo）明星動物、高齡40歲的雌寬吻海豚「涅斐勒」（Nephele）誤食人造水草，竟然因此活活噎死。儘管牠是動物園年紀最大的海豚，其死亡不僅讓民眾震驚，也引爆動保團體的怒火。

《每日郵報》等外媒報導，這起悲劇發生於今年1月，而本周的解剖結果證明，涅斐勒是因為人造水草卡在喉嚨、窒息而亡。據悉，牠上一秒還很健康，下一秒卻突然開始掙扎，接著以奇怪方式沉到水族箱底部，最後不幸死亡。

動物園首席獸醫博伊森（Bim Boijsen）表示，涅斐勒的死亡過程非常迅速，「獸醫抵達現場時，牠已經過世了。這非常令人傷心，涅斐勒是一隻深受喜愛的海豚。」他解釋，人造水草被放入水族箱，是為了達到「環境豐富化」，但在事故發生後已經移除。

《動植物園學期刊》2022年發表的一篇論文指出，「環境豐富化」能夠改善動物園與水族館內的海豚福祉。

鯨魚與海豚保護協會的格羅夫斯（Danny Groves）向《新聞週刊》表示，「就像我們一樣，海豚也需要浮出水面呼吸，以這種方式窒息，對涅斐勒來說肯定是一次創傷性經驗。」

瑞典動物權利組織Animalkind創辦人羅爾克（Daniel Rolke）更表示，動物園1994年向德國哈根貝克動物園（Hagenback Zoo）買入2隻雌海豚，其中一隻就是涅斐勒。不過，2隻海豚的來歷充滿爭議，因為牠們是從美國佛州海域被捕捉而來。至於另一隻海豚2007年已於生產事件中死亡。

 
ET快訊
寶林案死者家屬要告三重醫院、馬偕　院方低調：配合調查
寶林粿條毒害2男童！「19人最新病況」一圖看
啦啦隊女神被求婚成功！　短今、陳伊現場祝福
快訊／雞排妹又輸了！　判賠8萬元
快訊／寶林中毒2死　老闆店長等3人限制出境出海
老闆槍轟數發部！砸350萬接清境民宿　前業主是八點檔女星
快訊／近17萬顆小林紅麴產品流向外縣市　桃園緊急通報
人夫幫修電腦...美豔女鄰穿緊身內衣色誘滾床
快訊／寶林創辦人來了！　黎仿軒直奔會議室

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

北韓有動靜！衛星發射場裝「防護罩」　疑準備再射軍事偵察衛星

「捷星日本」工會罷工！　3／29起部分航班受影響

上流社會變「下流色會」！加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

寶林大馬料理奪2命！引馬來西亞媒體關注　1小吃曾釀14死食物中毒

錢包被塞爆！女整理發現「2彩券中獎」　贏160萬元嗨：差點哭出來

他廁所昏倒7小時無人知慘死！　日車站認：緊急求助鈴「沒插電」

通勤族塞爆地鐵！首爾公車大罷工「7200輛停駛」　11小時後恢復

日5旬婦每天3粒「小林紅麴」　吃1年才爆風波！健檢腎功能早有異常

明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死　瑞典動物園挨罵了

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

《不熙娣》14歲男孩跳超美現代舞　媽媽眼神驕傲..小S猛誇：好高級！

猛爆性肝腎發炎「病人3天走了」　重症醫談寶林案：真的沒遇過

吃完寶林...丈夫8天後卻走了　妻悲痛緊牽女兒手護送遺體

曼赤肯貓氣pupu喊「超派」　發音超清楚！網驚：太標準

正妹騙媽「我懷孕」看反應　講一半突切越南腔笑翻！

美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

北韓有動靜！衛星發射場裝「防護罩」　疑準備再射軍事偵察衛星

「捷星日本」工會罷工！　3／29起部分航班受影響

上流社會變「下流色會」！加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

寶林大馬料理奪2命！引馬來西亞媒體關注　1小吃曾釀14死食物中毒

錢包被塞爆！女整理發現「2彩券中獎」　贏160萬元嗨：差點哭出來

他廁所昏倒7小時無人知慘死！　日車站認：緊急求助鈴「沒插電」

通勤族塞爆地鐵！首爾公車大罷工「7200輛停駛」　11小時後恢復

日5旬婦每天3粒「小林紅麴」　吃1年才爆風波！健檢腎功能早有異常

明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死　瑞典動物園挨罵了

王美惠問政認真　公督盟再度評選優秀立委　

壽司郎環球店「米飯夾1根長毛」他嚇喊噁！店家：師傅都有戴帽子

味全龍如期打聯盟開幕戰已是31年前　今年確定不會因雨延賽

看到「AI復活李玟」哭了！　二姊斥商業用途：對離去的人二度傷害

老公射不出來「跑出去買春」　人妻哀怨！大票逆風：搞錯重點了

浴室2設備想網購！　過來人全勸「台灣買」：不要賭

美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

寶林案死者家屬要告三重醫院、馬偕　院方低調：配合調查

在台北工作！他嘆月薪低於「這數字」算貧民　網心酸：真的很難活

賽揚強投鮑爾當隊友　崑山科大好手圓夢體驗99英里火球

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

「米酵菌酸」毒死75名喪禮賓客！　自釀啤酒變孟婆湯

即／小林製藥「紅麴」再增2死！

孕婦「臉書寫負評」被捕　恐被關7年

小林製藥社長落淚道歉　股價重挫20%

美股勁揚477點　標普再創新高

天天吃小林製藥！　日45歲男「腎臟衰老像80歲」

小林製藥宣布賠廠商18億日幣！紅麴釀4死

兄妺同房睡亂倫產子　少女揭性虐遭遇

綠電扛不住！亞馬遜花208億轉買核電

《鐵達尼號》蘿絲救命門板　2300萬拍賣高價成交

凱特罹癌片「花藏細節」　威廉沒入鏡原因曝

祖克柏黃仁勳交換球衣　合照身價8兆

逆向三寶「噴飛10公尺」影片曝　　警車目睹卻開走

才32歲！美最強實況主「宣布罹癌」

更多熱門

相關新聞

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

丹麥宣布計畫首次將徵兵制擴大至女性，並增加標準服役時間與國防預算。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，「我們重新武裝不是因為想要戰爭，而是想避免戰爭。」此前，俄羅斯總統普丁曾警告將部署軍隊至芬蘭邊境，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）認為，俄國顯然在為與西方發生長期衝突做準備。

匈牙利總統簽署法案　批准瑞典加入北約

匈牙利總統簽署法案　批准瑞典加入北約

墾丁南灣花紋海豚擱淺　海巡志工搶救不治

墾丁南灣花紋海豚擱淺　海巡志工搶救不治

瑞典將成會員國 北約秘書長：聯盟更為強大安全

瑞典將成會員國 北約秘書長：聯盟更為強大安全

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

關鍵字：

瑞典Kolmården Zoo寬吻海豚海豚環境豐富化動物福祉

讀者迴響

熱門新聞

即／求白沙媽9天後找到了！22歲孝子遺體浮出鯉魚潭水面

快訊／港星黎明詩病逝享年58歲

寶林茶室風暴延燒！台南通報2例中毒案

外送員剛勸別叫這家…她開餐盒驚見蟑螂猛竄

寶林茶室2死！醫喊避免「這樣的飯、麵」

20秒槍殺「關渡鹹粥」闆娘　丈夫泣控嫌色魔

寶林茶室「關鍵證物」被查扣！　39歲行銷鬼才吃炒粿條不治

今觀音生！　「做3事、吃2物」旺人旺財

雷雨明轟「半個台灣」　下周連2天雨最大　

快訊／1縣市大雨特報　雨下到入夜

購買10顆鍋貼、水餃送酸辣湯

00940成分股開獎倒數　投信圈預告：會讓市場意外

玉兔淚崩！1年愛愛1次　尪：會配合

即／北市「點水樓」凌晨火警！火光照亮夜空　濃煙竄天

元兇可能不是「粿條」！她提疑點：和化學中毒相似

更多

最夯影音

更多
不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還
66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面