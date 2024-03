明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死　瑞典動物園挨罵了

▲科爾莫登野生動物園(Kolmården Zoo)明星海豚被人造水草噎死。(圖/翻攝X@Dolphin_Project)



記者吳美依/綜合報導

瑞典科爾莫登野生動物園(Kolmården Zoo)明星動物、高齡40歲的雌寬吻海豚「涅斐勒」(Nephele)誤食人造水草,竟然因此活活噎死。儘管牠是動物園年紀最大的海豚,其死亡不僅讓民眾震驚,也引爆動保團體的怒火。

《每日郵報》等外媒報導,這起悲劇發生於今年1月,而本周的解剖結果證明,涅斐勒是因為人造水草卡在喉嚨、窒息而亡。據悉,牠上一秒還很健康,下一秒卻突然開始掙扎,接著以奇怪方式沉到水族箱底部,最後不幸死亡。

動物園首席獸醫博伊森(Bim Boijsen)表示,涅斐勒的死亡過程非常迅速,「獸醫抵達現場時,牠已經過世了。這非常令人傷心,涅斐勒是一隻深受喜愛的海豚。」他解釋,人造水草被放入水族箱,是為了達到「環境豐富化」,但在事故發生後已經移除。

《動植物園學期刊》2022年發表的一篇論文指出,「環境豐富化」能夠改善動物園與水族館內的海豚福祉。

