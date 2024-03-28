明星海豚「誤吞人造海草」活活噎死　瑞典動物園挨罵了

▲科爾莫登野生動物園（Kolmården Zoo）明星海豚被人造水草噎死。（圖／翻攝X@Dolphin_Project）



記者吳美依／綜合報導

瑞典科爾莫登野生動物園（Kolmården Zoo）明星動物、高齡40歲的雌寬吻海豚「涅斐勒」（Nephele）誤食人造水草，竟然因此活活噎死。儘管牠是動物園年紀最大的海豚，其死亡不僅讓民眾震驚，也引爆動保團體的怒火。

《每日郵報》等外媒報導，這起悲劇發生於今年1月，而本周的解剖結果證明，涅斐勒是因為人造水草卡在喉嚨、窒息而亡。據悉，牠上一秒還很健康，下一秒卻突然開始掙扎，接著以奇怪方式沉到水族箱底部，最後不幸死亡。

動物園首席獸醫博伊森（Bim Boijsen）表示，涅斐勒的死亡過程非常迅速，「獸醫抵達現場時，牠已經過世了。這非常令人傷心，涅斐勒是一隻深受喜愛的海豚。」他解釋，人造水草被放入水族箱，是為了達到「環境豐富化」，但在事故發生後已經移除。

《動植物園學期刊》2022年發表的一篇論文指出，「環境豐富化」能夠改善動物園與水族館內的海豚福祉。

Over 60 dolphins have died at Kolmården Zoo. An autopsy report revealed that Nephele, the oldest dolphin died after suffocating on artificial seaweed- an item placed in the dolphin tank as "enrichment." More at: https://t.co/6njuOGDoUO#DolphinProject #SayNoToTheDolphinShow pic.twitter.com/2kYxCMGgCg — Dolphin Project (@Dolphin_Project) March 23, 2024

鯨魚與海豚保護協會的格羅夫斯（Danny Groves）向《新聞週刊》表示，「就像我們一樣，海豚也需要浮出水面呼吸，以這種方式窒息，對涅斐勒來說肯定是一次創傷性經驗。」

瑞典動物權利組織Animalkind創辦人羅爾克（Daniel Rolke）更表示，動物園1994年向德國哈根貝克動物園（Hagenback Zoo）買入2隻雌海豚，其中一隻就是涅斐勒。不過，2隻海豚的來歷充滿爭議，因為牠們是從美國佛州海域被捕捉而來。至於另一隻海豚2007年已於生產事件中死亡。