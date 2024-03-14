　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

▲▼芬蘭軍人3月5日投入北約「北歐反應24」（Nordic Response 24）軍演。（圖／路透）

▲芬蘭軍人5日投入北約「北歐反應24」（Nordic Response 24）軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

丹麥宣布計畫首次將徵兵制擴大至女性，並增加標準服役時間與國防預算。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，「我們重新武裝不是因為想要戰爭，而是想避免戰爭。」此前，俄羅斯總統普丁警告將部署軍隊至芬蘭邊境，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）認為，俄國顯然在為與西方發生長期衝突做準備。

▲▼丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，此兵役改革促進性別平等。（圖／路透）

根據BBC報導，丹麥13日公布改革方案，將原先女性能自願服兵役的規定，改為自2026年開始實施女性義務役，成為繼挪威與瑞典之後，第3個要求女性從軍的歐洲國家。另外，男女義務役都將從4個月延長至11個月，而國防預算GDP占比未來5年內將從1.4%提高至2%，以達到北約（NATO）所設目標。

佛瑞德里克森表示，丹麥政府正在尋求「性別完全平等」。國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）則說，「包含完全性別平等在內，更強而有力的徵兵，必定有助於解決國防挑戰、國家動員與部隊人員配置的問題。」

總人口將近600萬人的丹麥，去年有4700人服兵役，其中約25%是女性，估計此數據將增至每年5000人。丹麥武裝部隊現役人員約2萬人，其中約有9000名職業軍人。

▲▼挪威、瑞典和芬蘭軍人2024年3月9日參加軍事演習。（圖／路透）

▲挪威、瑞典和芬蘭軍人9日參加軍事演習。（圖／路透）

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲緊張局勢加劇。芬蘭與瑞典在去年與今年相繼加入北約，俄羅斯總統普丁13日在訪問中表示，就芬蘭與瑞典的國家利益而言，加入北約絕對是「無意義的一步」並警告將在芬蘭邊境駐軍。他說，過去俄羅斯在芬蘭邊境沒有軍隊和毀滅性系統，「現在他們將出現在那裡」。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁警告將在芬蘭邊境駐軍。（圖／路透）

對此，芬蘭總理歐爾波13日向歐洲議會表示，俄羅斯顯然正在為「與西方的長期衝突」做好準備，對歐洲構成了永久與必定存在的軍事威脅。他呼籲歐盟27國增加軍事開支、鞏固自身國防，「如果我們作為一個團結的歐洲，不能充分應對此一挑戰，那麼未來幾年將充滿危險，襲擊威脅迫在眉睫。」

ET快訊
00940未上市「就有自救會」！　成員已破3千人
借錢救弟遇詐！千萬房遭法拍　暖心哥留遺言：陰間討公道
遊日注意！麻疹疫情爆　30多歲男「去關西機場」就感染
手機降價排行！　iPhone 15 Pro降幅超5000元
趙正平「睡兄弟女友」斷聯5年　懺悔道歉：我愧對他
無人機亂飛桃機、松機停擺！全部航班都在等　2空拍迷慘了
快訊／福原愛、江宏傑正面對決！　明東京開記者會宣布結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵14歲繼女！狼父：跟我做比跟陌生人安全　還買玩具親自示範

日本男老師上課想色色「隔衣撫摸下半身」　10多名國中少女受害

「幫丈夫納妾」婚後3人行近況曝光　女歌手嗨喊：很甜蜜

丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

拆彈演練發生爆炸！　美國16名SWAT成員受傷

18歲女和好友FaceTime　突然遭「前男友爆頭」血腥畫面全目睹

泳池懸在邊上！洛杉磯高檔住宅區土石流　空拍畫面曝光

日87歲三寶失速「暴衝進商店街」！副駕妻慘死　清潔工被撞傷

福爾摩沙的平行世界！Google地圖驚見「2個台灣」　網讚嘆：神複製

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

警臨檢男「以為來抓自己」　跳樓逃被逮才知是女友...

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

性侵14歲繼女！狼父：跟我做比跟陌生人安全　還買玩具親自示範

日本男老師上課想色色「隔衣撫摸下半身」　10多名國中少女受害

「幫丈夫納妾」婚後3人行近況曝光　女歌手嗨喊：很甜蜜

丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

拆彈演練發生爆炸！　美國16名SWAT成員受傷

18歲女和好友FaceTime　突然遭「前男友爆頭」血腥畫面全目睹

泳池懸在邊上！洛杉磯高檔住宅區土石流　空拍畫面曝光

日87歲三寶失速「暴衝進商店街」！副駕妻慘死　清潔工被撞傷

福爾摩沙的平行世界！Google地圖驚見「2個台灣」　網讚嘆：神複製

前進新南向　嘉藥大學與10越南高中策略聯盟

日男驚豔台女1特徵「漫畫才有」！眾人傻眼罵爆：超噁

轟虐童案「薛瑞元裝睡卸責」　王鴻薇：蔣萬安已針對此事道歉

尋40年來珍貴故事！台北福華飯店「徵文」開跑　入選獲逾萬元住宿券

童交作業女惡師丟地上「32秒辱4童」嚇到不敢上學　教育局：已解聘

江宏傑、福原愛世紀和解！　日媒揭他獲勝內幕

綠白齊轟蔣萬安甩鍋「虐童案」　綠委：北市府存在意義為何？

台船與台鋼科大攜手人才培育　共創就業新航道

調查揭：62%台灣女性不滿意性生活　「常被拒絕」成意願不高關鍵

男子住19樓酒醒發現被「困18樓窗外」　女友傻眼：怎麼下去的

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

遊日注意！日本麻疹疫情爆　他去關西機場被感染

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

Google地圖驚見「2個台灣」　網嘆：神複製

整群蜜蜂飛入車內　男被活活螫死

靜待物價指數公布　美股多收黑

更多熱門

相關新聞

南韓傳教士涉間諜罪遭俄逮捕　俄外交部發聲

南韓傳教士涉間諜罪遭俄逮捕　俄外交部發聲

來自南韓的白姓男子為一名牧師，長年在俄羅斯海參崴從事傳教活動，豈料今年初卻遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）以涉嫌間諜罪為由拘禁，並送往位於首都莫斯科的監獄。俄羅斯外交當局表示，目前正就此事和南韓密切聯繫，考慮開放接見領事。至於白男所屬慈善團體則喊冤，表示白男不可能從事間諜活動。

普丁才警告「動核武」　烏深入打擊俄3座煉油廠

普丁才警告「動核武」　烏深入打擊俄3座煉油廠

中伊俄演習是威脅？　陸官媒反問西方

中伊俄演習是威脅？　陸官媒反問西方

普丁警告西方：俄羅斯已為核戰做好準備

普丁警告西方：俄羅斯已為核戰做好準備

納瓦尼前幕僚長在立陶宛「遭人鐵鎚攻擊」

納瓦尼前幕僚長在立陶宛「遭人鐵鎚攻擊」

關鍵字：

北約NATO芬蘭瑞典丹麥丹麥兵役丹麥女兵普丁芬蘭邊境俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

男大生「乾冰泡腳10小時」　雙腿截肢詐保4126萬

曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人

80歲母悶死腦麻兒　嘴塞1萬紅包好上路

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

林襄承認植髮！

台籃前球星　爆「婚內出軌」啦啦隊小三

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

解100萬定存買00940　拿房子貸款All in！行員曝亂象

00940席捲市場！　央行總裁首示警「小心羊群效應」

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

應徵養雞竟被逼做雞　無良情侶強囚12女下海

指定男師傅！妹子穿衣才知「奶頭被看光」

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面