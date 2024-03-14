丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

▲芬蘭軍人5日投入北約「北歐反應24」（Nordic Response 24）軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

丹麥宣布計畫首次將徵兵制擴大至女性，並增加標準服役時間與國防預算。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，「我們重新武裝不是因為想要戰爭，而是想避免戰爭。」此前，俄羅斯總統普丁警告將部署軍隊至芬蘭邊境，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）認為，俄國顯然在為與西方發生長期衝突做準備。

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，此兵役改革促進性別平等。（圖／路透）

根據BBC報導，丹麥13日公布改革方案，將原先女性能自願服兵役的規定，改為自2026年開始實施女性義務役，成為繼挪威與瑞典之後，第3個要求女性從軍的歐洲國家。另外，男女義務役都將從4個月延長至11個月，而國防預算GDP占比未來5年內將從1.4%提高至2%，以達到北約（NATO）所設目標。

佛瑞德里克森表示，丹麥政府正在尋求「性別完全平等」。國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）則說，「包含完全性別平等在內，更強而有力的徵兵，必定有助於解決國防挑戰、國家動員與部隊人員配置的問題。」

總人口將近600萬人的丹麥，去年有4700人服兵役，其中約25%是女性，估計此數據將增至每年5000人。丹麥武裝部隊現役人員約2萬人，其中約有9000名職業軍人。

▲挪威、瑞典和芬蘭軍人9日參加軍事演習。（圖／路透）

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲緊張局勢加劇。芬蘭與瑞典在去年與今年相繼加入北約，俄羅斯總統普丁13日在訪問中表示，就芬蘭與瑞典的國家利益而言，加入北約絕對是「無意義的一步」並警告將在芬蘭邊境駐軍。他說，過去俄羅斯在芬蘭邊境沒有軍隊和毀滅性系統，「現在他們將出現在那裡」。

▲俄羅斯總統普丁警告將在芬蘭邊境駐軍。（圖／路透）

對此，芬蘭總理歐爾波13日向歐洲議會表示，俄羅斯顯然正在為「與西方的長期衝突」做好準備，對歐洲構成了永久與必定存在的軍事威脅。他呼籲歐盟27國增加軍事開支、鞏固自身國防，「如果我們作為一個團結的歐洲，不能充分應對此一挑戰，那麼未來幾年將充滿危險，襲擊威脅迫在眉睫。」