南韓首爾車站列車「追撞出軌」　KTX車頭嚴重毀損！淒慘畫面曝光

▲南韓首爾車站京釜線月台18日上午發生列車追撞事故，KTX車頭嚴重毀損。（圖／翻攝自X／Byul_Ryu_）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾車站今（18）日上午發生列車追撞事故，一輛無窮花號列車迎頭撞向停在月台的KTX（高速鐵路）山川號列車，這場突如其來的撞擊導致KTX車頭嚴重毀損，車頭引擎管線配置從外頭觀看一清二楚，宛如「臟器外露」，至於287名乘客則安排搭乘其他列車，其中有4人輕傷。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓首爾車站京釜線5號月台18日上午9時25分（台灣時間8時25分）發生一起離譜的追撞事故，一輛未載送乘客的回送列車無窮花號的前輪出軌、撞上停在月台邊的KTX山川號列車，導致KTX上的乘客明顯感覺到巨量搖晃、聽到巨響，手中飲料杯咖啡四濺。

此次追撞導致4名KTX乘客受到輕傷，其中1人緊急送醫、另外3人則是自行返家。

受到列車追撞影響，KTX山川號延遲25分鐘發車、無窮花號延遲35分鐘發車，車上287名乘客被安排搭乘其他班的替代列車，部分聽不懂韓語的外籍乘客只能呆愣在現場、驚慌到不知所措。

一名準備前往釜山面試的28歲待業女性更嚇到冷汗直流、手上提著高跟鞋，「我準備前往釜山接受面試，這太誇張了！我已經很緊張了，想不到卻遇上列車追撞導致班次延誤，根本像作夢一樣。我正在想，要不要打電話給公司。」

另一對來自法國聖特拉斯堡的60多歲德國夫婦則表示，「今天本來計畫要前往木浦旅行，結果卻遇上列車延誤，不知道計畫是否該取消。在德國，列車經常誤點，不曉得韓國是不是也一樣。」

南韓國土交通部表示，目前正在調查詳細的事發原因。