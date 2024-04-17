塞車18小時才到家「鑰匙竟然忘記帶」　馬國大叔崩潰眼神死

▲大叔塞車18小時回家，才發現沒帶鑰匙 。（圖／翻攝TikTok@ceokuterer）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞上周結束開齋節假期，由於一路上嚴重塞車，一名大叔開車足足18小時，才從家鄉返回目前居住的首都吉隆坡（Kuala Lumpur），未料到了門口竟發現「鑰匙忘在老家」，當場欲哭無淚。

開齋節（Eid al-fitr）在阿拉伯語意指慶典，是伊斯蘭教一年中最重要的節日，相當於華人的農曆新年。今年馬來西亞的開齋節假期為4月9日至12日，又剛好碰上周末兩天，成為長達6天的長假。

不過，對於這名大叔而言，今年開齋節特別難忘。原來，他的老家位於東岸的瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu），駕車返回吉隆坡原本只需4個半小時左右，卻因為假期而塞車18小時，好不容易撐過痛苦車陣、回到家門口，竟然「不得其門而入」。

大叔在TikTok分享這段慘痛經驗時，搭配自己眼神死、無語問蒼天，卻故作鎮定喝水的影片，立刻爆紅，迄今已經累計超過130萬次觀看。有人建議他現在飆車回老家拿鑰匙，至少不會塞車了。也有人建議他去朋友家或清真寺借住，明年開齋節再回家拿。還有苦主表示，他也曾有類似經驗，幸好平時就有保存備用鑰匙的習慣，才輕鬆化解危機。