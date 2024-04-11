濕紙巾忘在保溫箱「早產嬰灼傷留疤」　愛爾蘭法官判賠千萬

▲愛爾蘭一名女嬰被留在保溫箱內、含消毒溶劑的溼紙巾灼傷。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭一名早產女嬰出生後，被趕緊送入保溫箱，卻因為含消毒溶劑的濕紙巾長時間接觸皮膚，導致多處化學灼傷，甚至留下疤痕。家屬一狀告上法院，如今經法院批准，獲得32萬歐元（約新台幣1108萬元）的賠償金。

鏡報報導，這起事件2017年發生於都柏林的「庫姆婦嬰大學醫學院」（The Coombe Women and Infants University Hospital），早產女嬰已經順利長到7歲，此案也於本周宣告結束。

根據原告律師說法，那張濕紙巾含有2%氯己定，這是一種外用消毒劑，用於清潔傷口、術前皮膚消毒或手術器械滅菌等，被設計來擦拭，而非長時間接觸肌膚。

然而，女嬰出生9小時後，才有人發現濕紙巾被留在保溫箱中，由於長時間接觸寶寶的左臀、腹部及大腿，在這些部位造成灼傷，左臀與腹部更是留下傷疤。她接受7天抗生素治療後，轉移至另一間醫院接受醫治，包括敷料與整形外科檢查等。

法官考菲（Mr Justice Paul Coffey）表示，這是一起非常嚴重的案件，但他認為和解結果公平且合理，也對於批准此案感到滿意。律師表示，女孩的肌肉與骨骼發育未受影響，但長大後仍需要接受去疤手術，家屬對於這筆賠償金感到滿意。