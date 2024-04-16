伊朗4飛彈擊中「以色列軍事基地」　跑道被炸出坑洞畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

伊朗13日晚間對以色列發動大規模空襲，總計發射超過300枚飛彈，但其中99％被以色列的鐵穹防空系統攔下，未造成重大傷亡。以色列軍方指出，有零星幾枚飛彈擊中位於南部沙漠地區的內瓦庭軍事基地（Nevatim base），造成部分建築和跑道損毀，基地仍可正常運作。

綜合外媒報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，共有4枚飛彈落在內瓦庭軍事基地的跑道、興建中的建築和空地，但僅有輕微損傷，也未對基地功能造成影響。

▲▼伊朗零星幾枚飛彈擊中位於南部沙漠地區的內瓦庭軍事基地（Nevatim base），造成部分建築和跑道損毀，基地內F-35戰績仍可正常起降。（圖／路透）



從以色列國防軍公布的畫面可以看到，內瓦庭軍事基地內有飛彈爆炸所留下的巨大坑洞。內瓦庭空軍基地距離耶路撒冷約120公里，一共有3條跑道，是以色列最大的軍事基地之一。

哈加里表示，「伊朗希望使該基地喪失功能，從而削弱我們的空軍能力，但他們失敗了，以色列國防軍的飛機能繼續在該基地起降執行任務。」

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