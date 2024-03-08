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短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲短裙妹表演特技，在騎車飆速的同時，整個人貼在機車上，且雙腳往後伸直併攏。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子騎車炫技，整個人直直趴在車上，身穿白色連身短裙的她一度春光外洩露出內褲。畫面一出引發網友討論，不少人宣稱這根本讓人無法專心開車，也有人批評她的行為罔顧交通安全，簡直就是在玩命，為她捏一把冷汗。

中國報報導，這段影片在「Kampo Kampo金寶吹水站」流傳，可見這名白色短裙妹一處筆直路段表演特技，當她持續往前飆速的同時，身體往前傾、雙腳向後伸直併攏，整個人呈現類似「超人」姿勢，貼在機車坐墊上，時隔10秒以上才恢復原本正常的騎車姿勢。

马路上又出现“摩哆超人”；这次轮到短裙女超人表演“扒飞机”特技，令人为她捏一把冷汗！ 社交媒体“Kampo Kampo金宝吹水站”流传一段视频显示，1名女子在马路上飙摩哆，随后更呈献“扒飞机”特技，以双脚离地的姿势俯冲。

大马新闻眼 Malaysia News Eyes 發佈於 2024年3月5日 星期二

在整個變換姿勢的過程中，短裙妹一度露出內褲。這起事件發生的確切地點與日期仍有待確認。

畫面曝光後引來不少網友討論，留言開玩笑稱「無法專心開車」、「半夜曬內褲的概念」、「要娶就一定要娶這樣堅強的女人」。也有人批評女子罔顧交通安全，「要死不要害人」、「可憐她的父母」。

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