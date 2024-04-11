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GG戴詭異「咒具」！泰僧防黑魔法穿10Kg鐵製裝備　大街性騷妹子

泰國警方逮捕一名性騷女子的僧侶，發現他身上戴滿奇怪的「咒具」。（翻攝YT頻道น้าหนวดนิวส์）

▲泰國警方逮捕一名性騷女子的僧侶，發現他身上戴滿奇怪的「咒具」。（翻攝YT頻道น้าหนวดนิวส์）

圖文／鏡週刊

泰國一名62歲僧侶最近酒後在市場發酒瘋，還對現場女生性騷擾，被獲報到場的警方逮捕，警方發現他身上佩戴了大量金屬製品，看起來酷似《咒術迴戰》中的「咒具」，甚至連生殖器上都套上，全身掛著重達10公斤的鐵製品。

據《The Thaiger》報導，事發於當地時間3日晚上7時30分，僧侶蘇波吉（Supoj Daengkrachang）喝到爛醉，在Kingkhaew市場邊走邊色瞇瞇緊盯路邊女生的胸部與屁股，泰國北欖府（Samut Prakan province）警方接獲報案後，馬上前往現場處理。

警方到場後，蘇波吉情緒激動，揮拳攻擊警方，現場加派警力後，才將他制服逮捕。最後將他帶往派出所，並進行搜身，赫然發現蘇波吉全身帶著大量金屬製品，包括不同尺寸的金屬環，及配戴由門鉸鏈改裝的皮帶，就連私密生殖器上都掛有「咒具」。

▲▼ 。（圖／）

▲生殖器上掛有「咒具」。（翻攝YT頻道น้าหนวดนิวส์）

據蘇波吉聲稱，這些「咒具」是為了防止黑魔法的侵害，並避免生殖器晃動。經過消防人員的協助下，花了近一個小時才將他身上的金屬「咒具」全部移除，這些「咒具」全部重達10公斤。

在消防人員協助下，從僧侶身上卸下10公斤重的「咒具」。（翻攝YT頻道น้าหนวดนิวส์）

▲在消防人員協助下，從僧侶身上卸下10公斤重的「咒具」。（翻攝YT頻道น้าหนวดนิวส์）

警方初步調查後發現，這名男子涉嫌多項違法行為。儘管他自稱是一名來自春武里府（Chon Buri province）某座寺廟的僧人，已經出家多年，但警方仍將進一步調查他的身份，以確認是否偽裝成僧侶，如果確認是假扮，將對他提出額外的指控。

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