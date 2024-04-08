以改採多線戰爭！將進攻對抗真主黨　認撤軍加薩「是為進攻做準備」

▲以色列聲稱軍方對加薩的戰事不會停止。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍無預警從加薩撤走幾乎所有地面部隊，引發外界對加薩戰事的擔憂。事後，以軍證實，加薩的戰鬥不會停止，而以軍對真主黨的打擊也將從防禦轉為進攻，並改採「多線戰爭」的方式進行。

以色列媒體7日指出，以軍過去4個月主要部署在汗尤尼斯（Khan Younis）的地面部隊「第98師」，在一夜間撤出了加薩南部，只留下納哈爾（Nahal）一個旅在當地鎮守分隔加薩南北部的尼薩林走廊（Netzarim Corridor）。

▲以色列承認撤軍是為了後續任務做準備。（圖／路透）

對此，以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍撤離汗尤尼斯旨在為後續任務做準備，包括在南部城市拉法（Rafah）的軍事行動。他補充，以軍在汗尤尼斯的戰績顯著，並將持續朝著摧毀哈瑪斯的軍事能力、武器庫及通訊中心的目標前進，直到哈瑪斯不再控制加薩、不再對以色列構成威脅為止。

以軍參謀長哈勒維（Herzi Halevi）也指出，以軍雖然從汗尤尼斯撤走了大部分的地面部隊，但「加薩的戰鬥仍在進行中，我們不會在確保人質安全，並找到哈瑪斯高級指揮官前停止戰鬥，也不會讓任何哈瑪斯部隊有機會在加薩地區活動。我們遲早會找到他們的。而且我們也確實取得了一定的進展。」

▲以色列對真主黨的打擊將從防禦轉為進攻。（圖／路透）

至於以色列在北部邊境與伊朗代理人「真主黨」（Hezbollah）的衝突，以色列國防軍透露，以軍決定將對真主黨的打擊「從防禦轉為進攻」，並已在加薩附近的南部邊境、黎巴嫩附近的北部邊境、猶太（Judea）和撒瑪利亞（Samaria）等地做好準備，對真主黨展開「多線戰爭」。

哈勒維強調，「我們的準備很充分，還有著良好的防禦系統。我們知道怎麼在遠近的地方對伊朗採取強而有力的行動。」以色列國防軍在聲明中指出，北方司令部近日已完成戰爭準備工作，提升緊急作戰能力，並將招募預備役部隊備戰。以軍誇口表示，其預備役部隊將在「短時間內」被部署到前線，並配備好作戰所需的裝備。