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開戰184天！以哈死傷破4萬、醫院停擺　物資進不去「230萬人快餓死」

▲▼ 以巴衝突,以哈戰爭,加薩。（圖／CFP）

▲以哈衝突爆發至今已過半年，戰火仍在蔓延。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

2023年10月7日，哈瑪斯發動阿克薩洪水行動（Al-Aqsa），向以色列發射火箭彈，同時派員突破隔離牆，闖入以軍基地，並在猶太集體農莊屠殺平民。隨後，以色列迅速向哈瑪斯宣戰，自此點燃以哈之間的戰火。如今，雙方在交戰半年後，都遭受了嚴重的傷亡與人道主義危機。

▲▼以色列空襲加薩南部拉法。（圖／路透）

▲以哈雙方的死亡人數已超過3萬人。（圖／路透）

▐ 傷亡情況

自以哈衝突爆發以來，交戰雙方的死亡人數一直在穩步上升。以色列外交部數據顯示，以色列至少有1700人在這場戰爭中死亡，另有8700人受傷。在這些死者中，有超過800人是平民，而戰亡的以軍有約600人，警察則有61人。

隸屬於哈瑪斯的加薩衛生部也指出，加薩有超過3.3萬人在戰爭中死亡，其中多數死者為婦女和兒童，另有約7.6萬人受傷。

▲▼以色列民眾上街抗議要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）

▲以色列如今仍有逾百人質受困加薩，國內民眾上街抗議、要求政府立刻救出人質的示威也越來越多。（圖／路透）

▐ 人質問題

以色列政府聲稱，有至少1400名以色列人和外國公民在10月7日的襲擊中遇害，當天也有240多名以色列平民和戰俘被劫持至加薩作為人質。截至目前為止，已有112名倖存人質被釋放。

最大規模的人質釋放發生於2023年11月24日，當天有105人獲得自由，其中包括81名以色列公民、23名泰國公民，以及一名菲律賓公民。以色列官員指出，目前估計有131名人質仍被留在加薩，其中包含8名擁有美國國籍的人質，而人質中也有33人已死。

▲▼ 以巴衝突,加薩醫院,加薩醫師。（圖／CFP）

▲加薩的醫療保健系統早已崩潰。（圖／VCG）

▐ 醫療保健系統崩潰

在和以色列交戰前，加薩共有36家醫院。世界衛生組織（WHO）指出，截至4月2日，當地有26家醫院已停止運作，而剩餘的10家醫院也只能部分運作，導致醫療服務無法滿足需求。目前，加薩已不再有可以完整運作的醫院。

WHO也警示，「如果加薩得不到至關重要的醫療服務，最終付出代價的將會是平民。我們重申，衛生服務絕不能軍事化，也不能被遭受攻擊。」以色列多次指控哈瑪斯利用醫院作為掩體，「進行和促進」恐怖活動，但哈瑪斯嚴正否認了相關說法。

▲▼加薩人道主義救援。（圖／路透）

▲加薩出現嚴重人道危機，但不少慈善組織在WCK的意外發生後，紛紛暫停了人道主義救援。（圖／路透）

▐ 救援物資難以進入加薩

以哈之間的衝突導致加薩地區出現嚴重的人道危機，包括食品、水和藥品短缺。針對人道援助物資進入加薩的問題，以色列官員表示，當局已每天派遣大量卡車運送援助物資。然而，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處指出，援助物資流入受阻，部分原因是以色列指責聯合國機構的成員參與恐怖活動。

2024年4月1日，美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）的車隊在加薩中部慘遭以色列襲擊，導致7名志工死亡。隨後，許多援助組織紛紛暫停在巴勒斯坦領土的行動，讓當地230萬人的飢荒問題愈發嚴重。

▼加薩有230萬人正面臨飢荒危機。（圖／路透）

▲▼加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，有民眾排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

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