日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

▲日相岸田文雄8日踏上美國出訪行程前，在總理官邸針對訪美議題接受採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄今（8）日啟程出訪華府，並於美東時間10日與美國總統拜登會晤，在此之前他接受美媒採訪，透露日本政府正與北韓（朝鮮）高層進行接觸，針對和北韓最高領導人金正恩展開會談的相關事宜展開檯面下的協商。據悉，拜登支持岸田在「特定條件」下會晤金正恩。

根據韓媒《中央日報》，岸田文雄於美東時間7日接受美媒CNN專訪，他表示日本政府目前正在與平壤當局高層人士洽談日朝兩國峰會的相關事宜，而他稱與金正恩會談的目的在於「解決待解的問題」，並促進日朝兩國關係的穩定，其中岸田所指的「待解的問題」，即是如何接回遭北韓綁架的日本人。

其實，岸田文雄先前便曾多次表達「願與金正恩促膝長談」的意願。對此，北韓官方態度曾經歷180度大轉變，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今年2月15日在談話表示，「朝日關係（北韓與日本）隨時可以迎向嶄新未來」，不過在3月26日的談話中又改口稱，北韓目前對兩國會談不感興趣，原因在於日本依舊在遭綁架日人議題上秉持既定立場。

報導指出，日本政府認為遭平壤當局綁架至北韓的日本人一共有17名，其中仍有12人留在北韓；至於北韓則主張，他們只綁架了8名日本人，而如今8人已全數相繼死亡，因此該議題已獲「完全解決」。

另外，岸田文雄也在專訪中提到，隨著俄羅斯侵略烏克蘭、中國試圖在南海與東海（東中國海）以武力改變現狀、北韓核武與導彈威脅，加上中東緊張局勢一觸即發，使得面臨歷史轉捩點的日本必須在遵守和平憲法的同時做出改變，包括增強自身防衛力量，如此才能守衛美國與同盟國的安保利益。

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