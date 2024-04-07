南韓國會選舉事前投票率創新高　兩黨支持者「各自歸隊」

▲南韓即將進行國會選舉，5、6日開放民眾事前投票。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於本月10日進行總選（國會議員選舉），5至6日提供不在籍或正式投票日當天無法前往投票的選民「事前投票」的機會，包括海外民眾也可前往南韓駐外使館投票，結果投票率為31.28%，創下歷屆總選以來的最高紀錄，雖然執政黨的票倉大邱投票率最低，但專家認為目前仍無法判定究竟對哪一黨有利。

根據《韓聯社》報導，南韓中央選舉管理委員會針對事前投票率做統計，截至昨（6）日下午6時為止，一共有1384萬9043名選民（選民總數為4428萬11人）前往進行事前投票，事前投票的投票率為31.28%，比上一屆2020年總選的投票率高出4.59個百分點，雖然比起2022年的總統大選（36.93%）還要低5.65個百分點，卻創下歷屆最高紀錄。

在南韓全國17個道與廣域市當中，事前投票率最高的地方為全羅南道（41.19%），是全國唯一事前投票率超過40%以上的行政區，緊接著是全羅北道（全北特別自治道，38.46%）、光州市（38.00%）、世宗市（36.80%）、江原道（36.64%）、首爾市（32.63%），其中全羅南北道、光州市被視為進步派（共同民主黨，最大在野黨）的傳統票倉。

至於投票率最低的行政區為大邱市（25.60%），接著是濟州島（28.50%）、京畿道（29.54%）、釜山市（29.57%），其中大邱與釜山被視為保守派（國民力量，執政黨）的傳統票倉。

南韓中選會關係人士認為，「選民們認為自己的一票可以對選舉結果造成重大影響，也因此提高了事前投票率。」

▼南韓共同民主黨黨代表李在明為同黨候選人造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓執政黨國民力量非常對策委員長韓東勳發表演說，為首爾市銅雀乙選區候選人羅卿瑗造勢（圖／路透）。（圖／路透）

據悉，這一次南韓總共8個政黨參選國會議員的選舉，包括最大在野黨共同民主黨、執政黨國民力量、綠色正義黨（前身為正義黨）、由前國務總理李洛淵（來自共同民主黨）創建的新未來、由前國民力量黨代表李俊錫創建的新改革黨、由文在寅時期的前法務部長曹國創建的祖國革新黨等。

此次南韓國會議員選舉共為300席，其中區域國會議員為254席、比例代表（相當於我國不分區立委）為46席。

根據韓媒《韓國經濟》，隨著國民力量、共同民主黨的支持者在選前「各自歸隊」，使兩黨競爭面臨白熱化，提高了事前投票率，兩黨相關人士皆認為對自己陣營有利，專家們認為投票率愈高可能就愈接近民調結果。

雖然外界普遍看好在野黨能更具優勢，不過考量到保守派（國民力量，執政黨）的「洛東江防線」，加上民調結果上難以統計到的潛藏保守派支持者，其實目前仍難以估計究竟是哪一個黨能夠拿下更多國會席次。

明知大學政治外交學系教授申律就認為，「光是從事前投票率高的這一點來看，若判斷對哪一黨更有利，恐怕為時尚早，因為兩黨都各自向支持者呼籲要『下架』對方，也因此提高了投票率。不過，一旦總體投票率跟著提升的話，則對保守派更有利，因為蓋洛普韓國所估計的主觀政治傾向指標分析，認為自己是保守派的選民比進步派更多。」