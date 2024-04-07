　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓國會選舉事前投票率創新高　兩黨支持者「各自歸隊」

▲▼南韓即將進行國會選舉，5、6日開放民眾事前投票。（圖／路透）

▲南韓即將進行國會選舉，5、6日開放民眾事前投票。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於本月10日進行總選（國會議員選舉），5至6日提供不在籍或正式投票日當天無法前往投票的選民「事前投票」的機會，包括海外民眾也可前往南韓駐外使館投票，結果投票率為31.28%，創下歷屆總選以來的最高紀錄，雖然執政黨的票倉大邱投票率最低，但專家認為目前仍無法判定究竟對哪一黨有利。

根據《韓聯社》報導，南韓中央選舉管理委員會針對事前投票率做統計，截至昨（6）日下午6時為止，一共有1384萬9043名選民（選民總數為4428萬11人）前往進行事前投票，事前投票的投票率為31.28%，比上一屆2020年總選的投票率高出4.59個百分點，雖然比起2022年的總統大選（36.93%）還要低5.65個百分點，卻創下歷屆最高紀錄。

在南韓全國17個道與廣域市當中，事前投票率最高的地方為全羅南道（41.19%），是全國唯一事前投票率超過40%以上的行政區，緊接著是全羅北道（全北特別自治道，38.46%）、光州市（38.00%）、世宗市（36.80%）、江原道（36.64%）、首爾市（32.63%），其中全羅南北道、光州市被視為進步派（共同民主黨，最大在野黨）的傳統票倉。

至於投票率最低的行政區為大邱市（25.60%），接著是濟州島（28.50%）、京畿道（29.54%）、釜山市（29.57%），其中大邱與釜山被視為保守派（國民力量，執政黨）的傳統票倉。

南韓中選會關係人士認為，「選民們認為自己的一票可以對選舉結果造成重大影響，也因此提高了事前投票率。」

▼南韓共同民主黨黨代表李在明為同黨候選人造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明為同黨候選人造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓執政黨國民力量非常對策委員長韓東勳發表演說，為首爾市銅雀乙選區候選人羅卿瑗造勢。（圖／路透）

▲南韓執政黨國民力量非常對策委員長韓東勳發表演說，為首爾市銅雀乙選區候選人羅卿瑗造勢（圖／路透）。（圖／路透）

據悉，這一次南韓總共8個政黨參選國會議員的選舉，包括最大在野黨共同民主黨、執政黨國民力量、綠色正義黨（前身為正義黨）、由前國務總理李洛淵（來自共同民主黨）創建的新未來、由前國民力量黨代表李俊錫創建的新改革黨、由文在寅時期的前法務部長曹國創建的祖國革新黨等。

此次南韓國會議員選舉共為300席，其中區域國會議員為254席、比例代表（相當於我國不分區立委）為46席。

根據韓媒《韓國經濟》，隨著國民力量、共同民主黨的支持者在選前「各自歸隊」，使兩黨競爭面臨白熱化，提高了事前投票率，兩黨相關人士皆認為對自己陣營有利，專家們認為投票率愈高可能就愈接近民調結果。

雖然外界普遍看好在野黨能更具優勢，不過考量到保守派（國民力量，執政黨）的「洛東江防線」，加上民調結果上難以統計到的潛藏保守派支持者，其實目前仍難以估計究竟是哪一個黨能夠拿下更多國會席次。

明知大學政治外交學系教授申律就認為，「光是從事前投票率高的這一點來看，若判斷對哪一黨更有利，恐怕為時尚早，因為兩黨都各自向支持者呼籲要『下架』對方，也因此提高了投票率。不過，一旦總體投票率跟著提升的話，則對保守派更有利，因為蓋洛普韓國所估計的主觀政治傾向指標分析，認為自己是保守派的選民比進步派更多。」

ET快訊
老高大翻車！　「遭出征道歉了」急刪影片
花蓮9人今早撤離！　阿嬤受困5天：心臟都快掉出來
鳳梨老婆朝聖IU演唱會！　傳照片竟是柯震東側臉
痛揭「演藝圈噤聲內幕」　N名受害藝人私下感謝她
二兵囂張嗆打4長官！　「你幾顆泡泡，有種出去談」
他近看波多野結衣本人「幻滅了」！　6張無修圖比基尼照瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2飛機驚險碰撞「機翼被撞壞」！　英國希斯洛機場出包

舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」　榜首超狂豐富餐點奪冠

時隔3年！祖克柏身價6兆超越馬斯克　成全球第三大富豪

南韓國會選舉事前投票率創新高　兩黨支持者「各自歸隊」

美財長葉倫面告中國務院副總理：支持俄國防工業將有重大後果

嚇阻中國！　美日澳菲7日南海聯合海上軍演

烏克蘭：俄軍空襲哈爾科夫　釀7人喪生

匈牙利數萬民眾上街頭抗議貪汙政府　要求總理奧班下台

瑞典女為他懷胎7月　卻遭男友用電線絞頸「榮譽處決」

台積電熊本二廠落腳菊陽町！　一廠2030年「在地採購率60%」

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

花蓮私廚五星級料理送救災人員　老闆送便當四處跑3.1萬人按讃

花蓮慈雲山264骨灰罈被震破　她3年前反映門鎖鬆了遭敷衍

李多慧秀超台髒話：看屁呀！XD　曝曾被拱請客「裝聽不懂中文」

印尼看護強震中扛桌護嬤　不晃後才敢蹲地緩解情緒

21歲女獨遊砂卡礑遇強震罹難　爸媽心碎抵花蓮殯儀館認屍

2飛機驚險碰撞「機翼被撞壞」！　英國希斯洛機場出包

舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」　榜首超狂豐富餐點奪冠

時隔3年！祖克柏身價6兆超越馬斯克　成全球第三大富豪

南韓國會選舉事前投票率創新高　兩黨支持者「各自歸隊」

美財長葉倫面告中國務院副總理：支持俄國防工業將有重大後果

嚇阻中國！　美日澳菲7日南海聯合海上軍演

烏克蘭：俄軍空襲哈爾科夫　釀7人喪生

匈牙利數萬民眾上街頭抗議貪汙政府　要求總理奧班下台

瑞典女為他懷胎7月　卻遭男友用電線絞頸「榮譽處決」

台積電熊本二廠落腳菊陽町！　一廠2030年「在地採購率60%」

一起美化城市街景　桃園推動建案圍籬優化籲民間響應

老高又翻車！新片聊《七龍珠》被揪7大錯誤　「遭出征道歉了」急刪影片

初瓦、嚮辣爆疑似食物中毒　王品：西門町2家分店暫停營業

雷／《不夠善良》林依晨求歡遭拒　「綠茶婊行為」網氣炸：有夠白目！

高雄工人掛布條遇強風跌落　重摔地面「頭破血流」送醫不治

2飛機驚險碰撞「機翼被撞壞」！　英國希斯洛機場出包

花蓮餘震不停！有感餘震累計682次　氣象署：總數逐漸降低

人潮多！2024溪海花卉農遊趣　閉幕不閉園延至4／14日

五股+林口注意！南亞塑膠900坪工廠起火　濃煙帶惡臭狂竄

大谷翔平手感加溫敲雙安　山本由伸5局好投收大聯盟首勝

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

網球賽比一半斷訊「狂拍比基尼妹」露翹臀

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

名廚列好市多「拒買清單」：別買這12種食材

潛逃外國27年！歐洲罪犯娶韓女「歸化韓籍」

烏無人機狂襲俄機場　20人死傷、6戰機被毀

匈牙利數萬民眾走上街頭　要求總理奧班下台

烏克蘭：俄軍空襲哈爾科夫　釀7人喪生

女假裝自己14歲「性侵國中生30次」

台積電熊本二廠落腳菊陽町　一廠2030年在地採購率60%

更多熱門

相關新聞

潛逃外國27年！歐洲罪犯娶韓女「歸化韓籍」

潛逃外國27年！歐洲罪犯娶韓女「歸化韓籍」

南韓最近成功破獲一起潛藏多年的國際通緝罪犯！一名現年50歲、來自阿爾巴尼亞的男子沙西尼曾於1995年犯下竊盜殺人罪入獄，豈料他趁阿爾巴尼亞發生政治動盪時逃獄，並盜用他人身分一路輾轉從美國、加拿大入境南韓，並與韓女完婚後取得南韓國籍。

南韓前總統文在寅事前投票　連日砲轟尹錫悅

南韓前總統文在寅事前投票　連日砲轟尹錫悅

27歲台男持海洛因闖關沖繩被逮！那霸機場首例

27歲台男持海洛因闖關沖繩被逮！那霸機場首例

南韓有意5月底舉行「中日韓」領導人峰會

南韓有意5月底舉行「中日韓」領導人峰會

日相岸田今視察台積電熊本廠！

日相岸田今視察台積電熊本廠！

關鍵字：

日韓要聞南韓總選國會議員選舉國民力量共同民主黨

讀者迴響

熱門新聞

即／10分鐘內3震！台北明顯搖晃

快訊／國家警報響！　05：15地牛翻身

初瓦、嚮辣爆食物中毒　廚房照片曝

花蓮強震後驚現日治舊橋！將改建重啟

2農夫地界喬不攏　妻卻去跟對方性交

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

天王星大樓成打卡勝地？男女擺拍被罵翻

健身妹控教練性侵！求償百萬敗訴

寶林中毒案越籍廚師「糞便檢出邦克列酸」

寶林廚師糞便陽性　醫：恐是罕見共生體

即／23:53台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　雙北明顯搖晃

快訊／05：15規模5.1地震　最大震度4級

21歲女砂卡礑罹難！爸媽心碎抵殯儀館認屍

濃煙沖天！　南亞林口廠大火現場畫面曝

初瓦、嚮辣疑食物中毒7人送醫　北市證實

更多

最夯影音

更多
楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」
花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面