美媒：台灣防震世界頂尖　25年最強震損失相對小

▲台灣地震災情引發各國關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣3日規模7.2地震是繼921大地震之後，25年來最強地震，災情畫面不斷傳出，引發各國關注。美國媒體《美聯社》指出，台灣對大地震並不陌生，地處環太平洋火環帶上，雖然這次地震出現死傷、多棟建築受損，「但由於出色的防震措施，讓這座高科技島嶼和島上2300萬居民的損失相對較小」。

報導指出，這場地震發生在早上通勤尖峰時間，但地震後沒多久，家長繼續送孩子們上學、上班族繼續開車上班。美國密蘇里科技大學地震學家高尚行（Stephen Gao）教授認為，台灣對於地震的準備在世界上名列前茅，擁有嚴格建築規範、世界級地震監測網絡，同時推行地震安全公眾教育。

台灣政府持續修改新建與現有建築的耐震要求，提供補貼給願意接受住宅建物抗震強度檢測的居民，推動校園、工作場所地震演練，公共媒體與手機也會發布關於地震和安全的通知。高尚行指出，這些措施大大提升台灣抗震能力，有助於減少災難損害與性命損失。

1999年921大地震敲響警鐘

根據美國地質調查局數據，自1980年以來，台灣及其周邊海域記錄約2000起規模4.0以上的地震，規模5.5以上的地震超過100起。台灣近年最嚴重的地震發生在1999年9月21日，芮氏規模為7.3，當年造成約2400人死亡。

東北大學政治學和公共政策教授奧德瑞奇（Daniel Aldrich）認為，1999年的921大地震敲響一記重大警鐘，當年觀察人士強烈批評台灣地震後的應變處理，例如緊急醫療反應小組花費數小時才抵達現場、救援人員缺乏培訓、政府機構之間沒有妥善協調，這狀況讓台灣著手進行關鍵改革，設立2個國家中心處理地震協調和培訓，「我認為我們在這次的地震中，有看到成效。」