黑幫闖民宅集體性侵！　少女遭11人蹂躪「母全程目睹」

▲ 南非警方突襲幫派總部，槍戰中擊斃9人。（圖／翻攝自當地媒體The Witness）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非暴力犯罪猖獗，近日發生一起恐怖事件，11名幫派份子闖入一對母女居住的民宅打劫，竟在母親面前集體性侵、虐待少女。警方循線調查後直搗幫派總部，雙方駁火中當場擊斃9人，其餘2人仍在逃。

根據《鏡報》，這支兇殘的幫派據點位於夸祖魯-納塔爾省最大城德班（Durban）附近，據信是一連串謀殺等重大犯罪幕後黑手，其中包括一起入室搶劫案。一名母親指控，11名黑幫份子闖入屋內，在她面前多次性侵及虐待女兒，案情曝光後令警方高層震怒，下令逮人。

警方近日接獲線報，得知該幫派正計畫襲擊敵對組織首腦，3日夜間出動夸祖魯-納塔爾省精銳的「穩定部隊」（KZN Provincial Stabilisation Team），包圍被指為幫派總部的房屋，但因天色太暗與其他建築搞混，過程中驚動幫派成員向警方開火，但員警立刻做出反應，雙方爆發槍戰。

員警在幾分鐘內擊斃多人，警方發言人事後說明，當天有9名幫派份子被擊斃，也已將消息告知受害的母女。他們身上搜出3把槍枝，其餘2名已知身分的嫌犯則仍在追捕。

南非平均每天發生75起謀殺及120起性侵案，主要因幫派對立而起， 或發生在警方很少涉足的貧困地區。一名警探指出，這支幫派不斷變本加厲，測試警方底線，而這場可怕的集體性侵案就是壓垮他們的最後稻草。