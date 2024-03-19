挑釁鱷魚遭「啃咬下體」！飼育員險斷根　現場血跡四濺畫面曝

▲飼育員挑釁鱷魚，反遭「教訓」。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

南非一間鱷魚主題動物園發生鱷魚咬人事件，當時飼育員正在鱷魚池內用棍子戳鱷魚，試圖展示給遊客看，沒想到卻激怒鱷魚，當場轉頭猛咬飼育員的下身，隨後另一隻鱷魚也突然從後方暴衝而來。所幸該名員工迅速逃生，撿回一條小命，但是現場仍能看到地上有大量血跡，嚇壞遊客。

根據《太陽報》報導，一名遊客前往南非夸祖魯納塔爾省德班一間動物園遊玩時，意外拍下鱷魚咬人的驚恐瞬間，影片隨即在網路上流傳。從影片中可以看到，該名鱷魚飼育員正在鱷魚池內用一根棍子猛戳鱷魚，似乎是想要表演給在場數十名遊客看。

這隻長15英尺的尼羅鱷卻突然被激怒，並猛然回頭往該名飼育員的下身咬去，把他扯到地面上，隨後另一隻體型較小的鱷魚也衝過來加入攻擊。現場遊客見狀紛紛尖叫，而飼育員則是努力掙脫，最終鱷魚才鬆口，而飼育員則是狂奔逃跑。

被咬的飼育員隨後被緊急送往當地醫院治療，由於有開放性傷口，因此縫了數針，而他的右腿嚴重受傷，傷口就在生殖器旁，只要再往前1英寸，飼育員恐將面臨斷根命運。而在發生意外的鱷魚池旁，仍能看到飼育員留下的血跡。

一名匿名的鱷魚專家在看過這段影片後直言，「鱷魚只是想要給他一點警告。」因為如果鱷魚是真的想要攻擊他，那飼育員絕對不可能存活，「因為咬死他對鱷魚來說很容易。」不僅如此，第二隻衝上來的鱷魚並沒有真的咬傷男子，否則兩隻鱷魚拉扯，可能會把飼育員撕成碎片。