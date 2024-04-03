花蓮7.2地震與「能登地震」同類型！　日氣象廳：逆斷層型

▲花蓮北濱街民宅半倒。（圖／記者柯政誟翻攝）



文／中央社

花蓮近海今天發生規模7.2地震，日本氣象廳在記者會上研判可能是「逆斷層型」地震，跟日本今年元旦發生的能登半島地震同類型。

花蓮東部外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。截至下午2時止，全國災損傷亡共4死、711傷、77受困，災情累計達1103件。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

日本經濟新聞報導，台灣周邊的歐亞大陸板塊位於陸地側，與位於海洋側的菲律賓海板塊位置關係相當複雜，目前暫不清楚詳細作用機制，但認為這起地震「是海板塊所影響」。

在板塊擠壓地區經常會發生逆斷層型地震。日本與台灣周邊海洋側板塊下沉，與陸地側板塊發生擠壓，隨著這種力量的累積，很容易發生逆斷層型地震。

▲花蓮天王星大樓傾斜。（圖／翻攝畫面）



日本今年元旦發生的能登半島地震，及2018年9月的北海道膽振東部地震等，都屬逆斷層型地震。

日本東京大學地震研究所副教授石山達也說，「這次發生海嘯，可能是海底發生了地殼變動」。

台灣過去也經常發生規模7左右的地震，例如2018年2月的地震一樣發生在花蓮，當時造成花蓮市區大樓及飯店倒塌等災情，造成17人死亡及包括日本人在內多人受傷。台灣1999年時發生的921大地震，死者超過2000人。

菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊重疊地區，從日本西南群島一路延伸到日向灘，在日本早已被指出有發生大地震的危險性。

日本政府地震調查委員會評估，在上述兩板塊重疊地區，日本沖繩縣與那國島附近發生規模7等級地震機率高達90%以上，而日向灘也有80%左右。

雖然發生機率「不明」，但最新研究指出該地區有可能發生規模8等級的巨大地震。

地震發生後不光是要留意搖晃，也要注意海嘯。這次地震發生後約20分鐘，海嘯就抵達與那國島。

熟知地震及海嘯機制的日本建築研究所特別客座研究員都司嘉宣說，如果震源位於海洋區域，大海嘯恐有到達沖繩等地之虞，「發生在台灣東部的地震，日本也必須對海嘯進行警戒」。